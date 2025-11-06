錄影懸掛出意外！阿翔哀嚎「蛋蛋的哀傷」喊救命

阿翔挑戰飛簷走壁。（民視提供）

阿翔、籃籃、楊繡惠近日在民視、八大《綜藝新時代》帶領來賓檸檬、秀秀子前往充滿文化底蘊的台中南屯，展開結合歷史、人文與趣味挑戰的南屯探索之旅。眾人化身「007特務」挑戰飛簷走壁，隨著音樂響起，瑜珈老師在牆壁上展現高難度動作，旋轉跳躍、倒掛一氣呵成，看得所有人驚呼連連。

瑜伽達人羅羅（LoLo）表示：「這是全台唯一的牆舞，是在國外只有特技舞團才可做的運動，但為了讓大家都能感受飛簷走壁的樂趣，所以將此引進並創新成人人都可體驗的瑜珈運動。」也分享早期他們都是在真正的水泥牆上練習，每次撞到都會疼痛瘀青，因此獨創「軟牆」，不管怎麼撞都不會痛。籃籃一聽到就拉著阿翔「試撞」，不僅不會痛，甚至還會反彈。

阿翔在牆上體驗瑜伽時，一臉尷尬詢問達人「這真的有男生來練這個牆舞嗎？」哀怨表示褲襠卡得很緊有，「蛋蛋的哀聲」，但還是咬著牙跟著達人在半空後空翻，得意的他玩心大起，邊唱郭富城的歌邊後空翻，結果安全繩卡的太緊，讓他痛到大喊「小兄弟救我！」

阿翔下體痛到拼命哀嚎。（民視提供）

籃籃見狀趕緊讓他踩肩緩解，沒過多久卻調皮的詢問老師，她可否掛在阿翔腳上擺盪？羅羅老師表示，繩索都經過拉力測試，最重能承受600公斤，檸檬、秀秀子聽後都立刻抱上阿翔的腳，但因為懸掛太多人，讓阿翔崩潰急叫：「好痛！」面部扭曲。

