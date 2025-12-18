錄影爆意外「突被坦克車撞」！女星公開驚悚照不忍了 最新傷況曝光

娛樂中心／台北報導

「豆花妹」蔡黃汝2008年在PTT表特板爆紅，順勢出道進入演藝圈，接連跨足歌壇、戲劇、主持，一路走來累積不少死忠粉絲，平常她也會透過社群平台與粉絲交流，她17日突然曬出一張受傷照坦承，在工作時發生了意外，讓不少粉絲看了好擔心。

豆花妹17日突然曬出一張受傷照。（圖／翻攝自IG）

從限時動態中可以看到豆花妹的身體出現一片紅腫與瘀青，傷勢似乎不輕，「錄個影好好的，被坦克車撞」。面對突如其來的皮肉傷，豆花妹沒有太多抱怨，反而用傳統習俗的角度來安慰自己，展現超高EQ，「假使有車關，可能也因此解掉了」。豆花妹更忍不住回想受傷當下的反應，防衛動作相當滑稽，自我調侃了一番，「好好笑，當自己洪金寶慢動作護身」。

而豆花妹與八三夭的阿璞於2015年初相戀，兩人雖然已經交往10年，但豆花妹多次透露還沒有結婚的想法，更直言不認為年齡到了就該結婚，也不想被年齡數字綁架，依舊希望能自由自在做想做的事，用工作證明自己、努力賺錢、累積作品。

