錄影爆激烈衝突！浩子阿翔錄到一半「突互甩巴掌」 吳姍儒嚇傻

記者蔡維歆／台北報導

浩子、阿翔攝影棚互打巴掌？！激烈衝突驚呆Sandy。（圖／公視台語台提供）

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，戰況越來越激烈，節目選手之間的壓力與火藥味更是一觸即發！第二季本週五（11/28）邀請「浩角翔起」第二帥的阿翔（陳秉立）擔任節目評審，浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

左起Sandy、阿翔（陳秉立）、許效舜、黃豪平、浩子同台。(圖／公視台語台提供）

本週開始集結第一、二季的優勝選手PK，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，經過多輪比賽，選出冠軍。參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得許效舜的多次稱讚，更曾警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了」。浩子也說，「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

廣告 廣告

另外，呂文婉在上集《Talk Talk秀台語》節目中坦承，她除了很會講話還很會「變臉」。她說，他有次搭飛機時遇到後排小孩吵不停、父母卻不顧的窘境，她忍無可忍後，回頭怒瞪，結果僅獲得30秒的寧靜。後來，她被家長認出是呂文婉，她立刻笑臉回應，直呼「我又背叛我自己了」，感嘆身為公眾人物不得不雙面；相關短影音在社群上引起熱議，不少網友都在討論要如何應對在公開場合吵鬧的小孩。

更多三立新聞網報導

《星廚之戰》超狂！安心亞「驚人真面目」罕曝光 網一看全嚇呆

爆許志豪酒醉痛哭！女星揭他「私下真面目」不忍了：他醉得很誇張

蕭敬騰宣布留台中跨年！「超大咖天團」也來了 驚人卡司全曝光

屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

