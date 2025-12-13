錄影爆衝突！大咖韓星「突發飆怒吼」少女時代孝淵 關鍵導火線曝

記者蔡維歆／台北報導

李元日在廚房發飆。(圖／客家電視提供）

首檔台韓合製實境綜藝第一季播出後即引爆熱烈話題，第二季飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰，節目卡司全面升級，包含利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯，八名成員，本季加入分組對抗機制，令實境節奏更加緊湊、競爭張力全面升級。

少女時代孝淵被稱讚是機靈的幫手。（圖／客家電視提供）

延續上一集李元日與趙序橫兩位主廚面臨團員「殘酷二選一」的火藥味，本週正式迎來餐廳開幕首日的營運大戰，兩隊主廚率領各自團隊展開激烈較量，廚房內「堂堂正正的良性競爭」瞬間化作逼人的實戰壓力，李元日焦急催問：「菜還沒出來嗎？」一旁的孝淵被嚇得一時慌了手腳，她也說：「要在有限時間裡迅速完成美味料理，其實滿緊張的，而且又是兩隊競爭，大家為了爭取更多客人都在四處奔走，那種拚全力的樣子，滿精彩也很有趣。」

《廚師的迫降：客家廚房2》外場同樣火花四射，更上演「搶客人大戰」，温昇豪與陳庭妮為了搶先向客人介紹餐點，不斷卡位競爭，場面既緊張又逗趣。究竟哪一隊能在混亂的開幕首日中穩住陣腳，以最佳默契及美味菜色奪下「營業第一天的主導權」，備受期待。節目將於每週日晚間8點在客家電視與韓國TVING播出，晚間9點在 LINE TV；晚間10點在中天綜合台播出；12月13號（六）起，晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台也將跟播。

