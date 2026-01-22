錄影現場驚見「活春宮」！籃籃全程直擊震撼畫面 真實反應曝光了

記者蔡維歆／台北報導

主持群直擊烏龜交配。（圖／民視提供）

一開場，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶著來賓若潼與曾瑋中，走訪風景優美的故宮南院。籃籃分享，這裡不僅擁有遼闊景致，更展出許多來自國外與台灣本土藝術家的裝置藝術，十分值得細細走逛。緊接著，葉欣寧介紹一隻名為「大頭」的羊，宣布這正是第一關挑戰。原來大頭不僅會轉圈，還會主動握手，讓主持群又驚又喜。曾瑋中率先嘗試，僅用少量飼料便成功與大頭握手，籃籃也順利引導牠轉圈，畫面又萌又療癒。

若潼（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、曾瑋中在嘉義出外景。（圖／民視提供）

第二關園長帶大家找到情緒最穩定的卡皮巴拉——水豚，沒想到剛到水豚的泳池旁，眾人卻先目擊兩隻烏龜正在做羞羞的事，楊繡惠驚呼：「我活到60歲，第一次知道烏龜在傳宗接代竟然會有聲音唉！」激動的籃籃立刻向Boom桑借收音設備，對著烏龜收音「喔~」，阿翔忍不住笑說：「所以這關是幫烏龜收音嗎？」現場笑聲不斷！

園長立刻將眾人拉回挑戰，表示這關是要在水豚頭上疊橘子啦，情緒穩定的水豚面對園長在他的頭上疊了兩顆橘子竟毫無反應，激動的籃籃大喊：「好可愛！我要拍照」，甚至跟若潼一起挑戰在水豚身上疊滿橘子，逗得《綜藝新時代》眾人哈哈大笑，效果十足！

