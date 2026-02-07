錄影發生衝突？胡瓜玩遊戲耍賴被抓包 麥寮媽媽怒拿垃圾「開敲」反制

《綜藝大集合》前進雲林麥寮。民視提供

《綜藝大集合》本週前往雲林麥寮，造訪擁有 341 年歷史的國定古蹟「拱範宮」。這座信仰中心供奉六尊媽祖，長年護佑在地居民。適逢歲末年終，製作單位特別規劃「歲末感恩大抽獎」，準備了最高 8,888 元的開運獎金與各式好禮要回饋鄉親，現場氣氛十分熱絡。

「初五倒垃圾」關卡意外演變成大亂鬥。民視提供

倒垃圾遊戲意外上演大亂鬥

在「初五倒垃圾」關卡中，參賽者必須穿上指定服裝，將垃圾袋投入由胡瓜操控的移動垃圾桶。首位上場的麥寮媽媽原本專心投入，沒想到胡瓜卻調皮地在投擲瞬間突然加速垃圾車，甚至在對方投進兩袋後猛然關上桶蓋。媽媽眼見被胡瓜捉弄，情急之下直接拿起垃圾袋往胡瓜頭上「開敲」，兩人你來我往的逗趣互動讓現場觀眾笑聲連連。

胡瓜換裝卡關褲子拉不上

隨後輪到胡瓜親自下場挑戰，他先行叮嚀媽媽「不能關蓋子」，對方也爽快答應。然而哨音一響，胡瓜卻因服裝尺寸過小，在換衣環節就陷入困境，褲子卡在大腿處拉不上來，窘迫模樣引發全場爆笑。好不容易穿好服裝後，胡瓜抱著垃圾準備一雪前恥，卻沒想到一袋都沒投進，而媽媽也隨即反擊關上桶蓋，讓胡瓜自食其力吃足苦頭。

黑人頭造型變裝逗樂鄉親

儘管遊戲過程中火藥味與笑料十足，但在最後頒獎時刻，胡瓜展現十足誠意，為了逗樂在場的麥寮鄉親，特別戴上誇張的「黑人頭」假髮，並幽默地獻上盆栽當作花束，感性的致意與滑稽的扮相讓現場氣氛達到最高點。這場充滿地方人情味的錄影，也在歡笑聲中圓滿結束。

