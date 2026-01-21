錄影竟被「吊上樹」！林美秀半空突現不適 蔡昌憲全程緊繃不敢鬆懈

《花甲少年趣旅行》暢遊北北基。台灣大哥大MyVideo提供

《花甲少年趣旅行》最新一站由林美秀、陳冠霖、蔡昌憲與夏宇童組成旅伴，暢遊北北基，展開一趟笑聲與溫度並存的城市旅行。蔡昌憲接受專訪時笑說，這已是自己第二次參加《花甲》，心情比起第一次放鬆許多，「比較沒有那麼緊張，就是抱著去玩的心情。」他也坦言，真正擔心的反而是「自己安排的行程會不會不合哥哥姐姐的胃口」，笑說壓力其實不小，「很怕他們心裡想的是：怎麼會排這個啦！」

攀樹體驗變緊張時刻

談到旅程中最印象深刻的行程，蔡昌憲毫不猶豫點名自己安排的「攀樹體驗」。原本只是想讓大家嘗試不一樣的活動，沒想到過程卻讓他全程神經緊繃，「看到哥哥姐姐真的被吊在樹上，其實滿緊張的。」陳冠霖腰椎曾受過傷，林美秀被吊在半空中也明顯不太舒服，讓他立刻從旅伴切換成「助教模式」，全程在旁協助、關心安全，只求大家能順利完成挑戰。

廣告 廣告

蔡昌憲提到對陳冠霖的印象，「原本的印象就是台劇男神，又帥又有氣勢。」沒想到實際相處後，才發現他其實是個愛下廚、做事細心又很文藝的好爸爸，反差感十足。至於最熟悉的林美秀，蔡昌憲笑說她依舊是那個會照顧所有人的大姐頭，但這次也了解到姐全新一面，「真的沒想到她這麼會買，什麼都能買！」

蔡昌憲（左）安排攀樹體驗，把「花甲」陳冠霖（右）吊上樹。台灣大哥大MyVideo提供

鏡頭外的溫暖收穫

而夏宇童則因為是太太的高中同學，原本不算太熟，卻在這趟旅程中迅速拉近距離，蔡昌憲笑稱對方真的是年輕人，「雖然同年紀，但她很會拍照、拍影片，也很會記錄生活。」旅程結束後，蔡昌憲才發現這趟《花甲》真正的收穫其實在鏡頭之外。他分享，回家沒多久就收到陳冠霖親自炒的辣椒，林美秀也寄來好吃的水果。《花甲少年趣旅行》每週六晚間10點於台灣大哥大MyVideo網路跟播。



回到原文

更多鏡報報導

林莎錄影遭矇眼！「超強舌技」驚呆全場 王仁甫親解背後原因

廉世彬首爾雪地約會！黑絲襪曬長腿太吸睛 超萌男伴身分曝光

小S鐵齒碰靈異事件！大女兒Elly疑中邪「無預警裸奔」 法師一看曝驚悚原因

從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光