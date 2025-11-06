錄影被要求後空翻！阿翔爆「蛋蛋的哀傷」 楊繡惠嘆：不想理你

阿翔哀怨褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」。民視提供

節目《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓檸檬、秀秀子，日前來到充滿文化底蘊的台中南屯。眾人化身「007特務」，來挑戰飛簷走壁的感覺，隨著音樂響起，瑜珈老師在牆壁上展現高難度動作，旋轉跳躍、倒掛一氣呵成，阿翔學習得非常快，但卻一臉尷尬詢問達人，「這真的有男生來練這個牆舞嗎？」他哀怨的說這褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」，但還是咬著牙跟著達人在半空後空翻。

一行人台中南屯。民視提供

瑜珈達人羅羅(LoLo)表示：「這是全台唯一的牆舞，是在國外只有特技舞團才可做的運動，但為了讓大家都能感受飛簷走壁的樂趣，所以將此引進並創新成人人都可體驗的瑜珈運動。」老師更分享早期他們可都是在真正的水泥牆上做練習，撞到都會疼痛瘀青，因此如今獨創『軟牆』，不管怎麼撞都不會痛！

此話一出，籃籃迫不及待拉著阿翔去「試撞」，不僅不會痛，甚至還會反彈，逗得所有人哈哈大笑，也迫不及待上牆學習！阿翔與楊繡惠首先上牆體驗，掛在半空中時，達人要求楊繡惠來個後空翻，沒想到楊繡惠一臉冏婉拒說：「我才不理妳。」讓全場笑翻，在一旁的讓全場歡呼。

大家一起挑戰牆舞。民視提供

阿翔玩心大起還邊唱郭富城的歌邊後空翻，結果安全繩卡的太緊，痛得阿翔大喊「小兄弟救我！」籃籃趕緊讓他踩肩緩解。沒想籃籃竟心生一計，詢問可否讓他掛在阿翔腳上盪出？羅羅老師解答，在此的繩索都經過拉力測試，最重能承受600公斤。檸檬、秀秀子聽到也立刻抱上阿翔的腳，沒想到因掛了太多人，讓阿翔立刻崩潰急喊：「好痛！」現場笑成一片，效果拉滿！最後只好換上有舞蹈基礎的檸檬、秀秀子挑戰一段牆舞編舞，精彩紛呈！



