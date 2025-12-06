錄影驚爆衝突！「2大咖韓星」當場激戰開嗆不忍了 關鍵導火線曝光
記者蔡維歆／台北報導
首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第二季飛越台灣客庄，前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰，節目卡司全面升級，包含利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯，八名成員共同參與，本季加入分組對抗機制，令實境節奏更加緊湊、競爭張力全面升級。
本季以「良性競爭」為核心，新加入的趙序衡與第一季元老李元日比拚廚藝，勢必在廚房有一場「競爭廝殺」，兩人以蘿蔔乾、客家福菜等客家食材作為料理元素展開競賽，李元日故意在廚房磨刀霍霍的專業氣勢，讓趙序衡主廚笑說：「你要這樣對我下馬威嗎？」兩人微妙的互動中隱含濃濃火藥味。更慘酷的是，節目在分組時竟以兩位主廚的料理美味程度作為「選邊站」標準，成員們需站到他們認為較美味的料理主廚身後，面對殘酷二選一，李元日甚至忍不住喊出：「我不做客家料理了！」讓現場笑聲與緊張氣氛同時升高。
日前節目成員也先到新光摩天大樓1樓廣場出席貨櫃特展開幕，雖然天氣有微涼，展區仍被大批粉絲包圍，排隊人潮沿著紅龍綿延不絕，展現《客家廚房2》驚人的高人氣。展間除了劇照牆可供觀眾尋寶外，也設有數位互動遊戲，成員們現場參觀時都覺得新鮮有趣。江宏傑分享：「印象最深的是展區放了很多我們的照片，讓我彷彿回到拍攝時努力經營廚房、接待客人的那些畫面。我們也很用心把客家文化與美食帶給台灣和韓國觀眾，看到這些紀錄真的很感動。」
