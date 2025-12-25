錄音外流爆毆打助理、欠薪！短劇女神「請大S律師救火」 和解金額曝

記者蔡維歆／綜合報導

「短劇女神」左一形象崩塌，錄音外洩驚傳毆打助理，還登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

近日一段疑似中國短劇女星與助理因薪資糾紛爆發激烈衝突的錄音在陸網瘋傳，內容顯示雙方口角升級，甚至情緒失控動手互毆，最終驚動警方。網友透過音檔辨識聲音，認定涉事女星正是短劇界人氣女神「左一」（本名陳小清），消息一出立即衝上微博熱搜，引發網友炸鍋。對此她發長文坦承有動手但強調已經匯款給對方，近日再請出曾為大S打官司的律師鄧高靜代發律師聲明，強調雙方已於9月和解。

左一透過律師發聲明。（圖／翻攝自微博）

律師聲明還原事件始末，指出左一於2025年9月錄用張姓女士擔任為期9天的短劇拍攝項目助理，然而對方於同月24日凌晨2點多突然提出離職，並要求立即結清酬勞。雙方在溝通過程中，因情緒失控爆發肢體拉扯，隨後驚動警方介入處理。左一事後坦承當時確實因入戲情緒不穩而動手，並對於未能做出正確榜樣公開致歉，但也強調絕非無故施暴，而是由突發離職引起的激烈口角衝突所致。

廣告 廣告

左一透過律師發聲明。（圖／翻攝自微博）

除了認錯，聲明中也針對薪資爭議說明，公開多張截圖證明款項已透過劇組第三方發放，解釋這是為避免情緒再次激化，強調自己並非「拖欠薪水」。同時，左一也公開了第三方視角的說明，重現事發經過，包括助理在凌晨提出離職要求、態度囂張，導致雙方在住所內爆發肢體衝突，最終報警處理。此外，左一當場更額外支付人民幣5600元（約台幣2萬5050元）作為補償金並結案，雙方當時均簽名確認不再因此事產生任何糾紛。





更多三立新聞網報導

為10萬元拚了！56歲侯昌明激戰曾雅蘭「事後慘變臉」 驚人下場曝光

去年聖誕節奪命！樂團主唱搭台北跨年舞台摔死 生前貼文曝光惹鼻酸

陳漢典、Lulu明年1月世紀婚宴！日期地點全曝光 經紀人吐13字招了

啦啦隊爆內鬨！她遭隊員「怒控1舉動」崩潰哭了 衝突導火線曝光

