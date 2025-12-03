錄音想到大S痛哭！小S獻聲101跨年影片 賈永婕：給她前進力量

賈永婕（左）邀請小S為台北101煙火品牌影片獻聲。（翻攝自賈永婕臉書）

台北101今（3日）舉辦跨年煙火記者會，公開品牌影片《Together, As Always 因為有你》，藝人小S驚喜獻聲旁白，她自從大S驟逝停工至今，僅在金鐘獎露面，這次受好友賈永婕邀請，影片最後幽默喊話：「賈董，我再跟妳說一次喔！我要看澎湃的煙火，如果只有煙，我會要求在立法院諮詢妳，OK？」不過賈永婕透露，小S在錄音室一度情緒崩潰大哭，仍努力錄完，希望透過聲音帶給大家勇氣，相信新的一年會更好。

小S在台北101品牌影片說出：「20年來大家相約台北101，不怕冷、不怕人擠人，只為了一起看煙火。」她提到每年都穿著睡衣和家人一起倒數、許願，感慨時間過得很快，生活中有太多酸甜苦辣，但每到跨年總是最甜蜜幸福的時光，「世界在變，但台北101一直在這裡，20年了，就像一個好朋友陪伴身邊」。

台北101董事長賈永婕透露，旁白內容是她親自撰寫，也提到看跨年煙火對小S一家是很重要的儀式，想傳達就算今年過得不如意，但這個儀式感還是要堅持下去，「用最燦爛的煙火迎接未來」；她說小S接到邀約立刻就答應，接著就擔心無法完成工作，雖然影片裡的聲音很平靜、溫暖，「但其實我們兩個在錄音間哭爆了」。

賈永婕表示，小S觸景傷情，難過到必須握緊拳頭，才能很用力將每個字講出來，相信這個工作可以帶給小S繼續前進的力量，「要看煙火的人，她不見得會在你身邊，她在其他地方、其他空間一樣陪著你看煙火，只要你心裡有這個人」。





