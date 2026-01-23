錄音成關鍵！中國女留學生誣告英警強姦遭判6年

29歲中國籍女碩士生，因誣告一名在職警員強姦，於1月16日在杜倫刑事法庭被重判 6 年刑期。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 一名在英國紐卡索（Newcastle）留學的29歲中國籍女碩士生Hao Li，因誣告一名英國警員強姦，於 1 月 16 日在杜倫刑事法庭（Durham Court）被重判 6 年監禁。這起案件在英國法律界引發關注，主審法官判刑時嚴厲指出，被告在合意性行為後惡意報警，若非該名警員機警錄音自保，恐已身陷困境。

根據《港新聞》與《每日郵報》報導，事件發生於 2024 年 11 月，當時這名警員處於非值班狀態，與 Hao Li 發生性行為。法庭聽取證據後發現，女方在過程中其實是「主導者」。然而，發生性行為後不到半小時，Hao Li 竟向警方報案控告強姦。

該名警員隨即在車內被捕，不僅在拘留室被扣留長達 35 小時，事後更被停職 5 個月，職業生涯與精神狀況蒙受劇烈衝擊。所幸該警員有所防備，事先將手機設定為錄音模式並持續運作，意外錄下了兩人的互動全程。而音檔中顯示，女方的台詞與反應與其控訴完全相反。

除了錄音證據，檢方還取得雙方的 WhatsApp 通訊紀錄。Hao Li 在訊息中向警員坦承強姦指控純屬虛構，並低聲下氣請求對方協助她掩蓋真相，以免自己惹上官司。

Hao Li 在去年曾一度逃離英國，直到 7 月搭機返回曼徹斯特機場時被當場逮捕。雖然她在為期兩週的審理過程中拒不認罪，但陪審團仍一致裁定其「妨礙司法公正」罪名成立。法官強調，被告在法庭上顯然未被採信，且其惡意行為差點讓一名無辜者背負多項強姦重罪。

而據 X 帳號「破幕推牆」指出，Hao Li 的下場與近年來在中國發生的多起誣告案例形成強烈對比。文章指出，中國近年來頻傳「誣告零成本」的荒謬現象，如 2025 年「上海地鐵案」與 2024 年「北京大學案」，即便男方持有錄音或聊天紀錄，往往被法院以「證據非核心」或「錄音環境複雜」為由駁回。

更有甚者，如 2023 年「廣東網約車案」，司機在擁有車內監控證明清白的情況下仍遭判刑 5 年，而誣告的女方僅被罰款 2000 元人民幣，導致司機冤獄後走上絕路。評論認為，Hao Li 或許是習慣了國內「碰瓷」的環境，才試圖在英國複製這套模式，結果卻踢到鐵板。

最終，杜倫刑事法庭判處 Hao Li 6 年有期徒刑，並頒布為期 6 年的禁制令，嚴禁其接近該名警員。法官指出，強姦是極其嚴重的指控，執法部門必須高度重視，但不容許任何人利用司法體系進行報復。被告預計在服刑約一半刑期後，可獲准在監管下出獄，屆時極大機率將被遣送回國。

