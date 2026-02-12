錄音期間毛孩驟逝 大Q自曝「憋著哭聲」完成錄音

【緯來新聞網】歌手大Q秉洛（吳忠明）發行第二波單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉，他分享，錄音期間正值愛犬「禮物」離世，這份遺憾讓他在配唱時數度情緒潰堤。大 Q 秉洛感性分享，最後一段歌詞「我只是想要和你說說話，想看一看你現在的模樣」簡直是情緒大魔王，他透露：「那兩句我是帶著眼淚、全程憋著哭聲唱完的，真的是 One Take 錄完，錄完後整個人幾乎虛脫。」。這份「聽得到眼淚」的誠實錄音，反而讓歌曲呈現出一種從皮膚滲進心裡的溫度，成為他與「禮物」之間最美的跨時空約定。

廣告 廣告

大Q秉洛發行第二波單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉。（圖／众悅娛樂提供）

即便「禮物」已經離開，大Q秉洛至今仍能在家中感受到愛犬的日常氣息。他提到有時在家裡安靜下來，彷彿還能聽到「禮物」的呼吸聲，甚至是指甲敲擊磁磚奔跑的輕脆聲響。他帶點浪漫地說：「有時候餘光掃過去客廳，會覺得好像看到了他的尾巴在晃動，可能是我真的太想念祂了吧。」。被問到是否會再領養新寵物，身為專情狗派的他堅定表示暫無打算：「目前還沒勇氣，我不想讓新的寵物覺得自己是替代品，我想先把傷痛撫平，等準備好心情再迎接下一個生命。」。他更幽默自嘲長相與性格都像狗，這份對生命的尊重，也正是〈寂寞日常〉想傳達的意義。



除了深情的思念，大Q秉洛日前受邀至 KKBOX 舉辦下午茶聽歌會，現場氣氛甜度爆表。為了提前與歌迷度過情人節，他不僅演唱了經典歌曲〈我恨我愛你〉，更在演唱〈心願便利貼〉時，體貼地為現場每位員工準備了一朵玫瑰花。他突發奇想建議大家：「把玫瑰花當成麥克風一起合唱吧！」。現場數十朵「玫瑰麥克風」齊動的畫面溫馨又浪漫，讓他激動直呼：「感覺像跟好多人一起過情人節，真的好幸福！」。此外，他還加碼大合唱經典且耳熟能詳的〈愛很簡單〉，將現場變成超大型 KTV，用音樂撫慰每一顆寂寞的心。隨著新單曲的宣傳開跑，大Q秉洛接下來也將前進台中與歌迷見面，將於3/15（日） 在台中誠品園道店舉辦《唱癮》音樂會。

更多緯來新聞網報導

美國告示牌冠軍唱台語歌 DJ HEAD揪金曲大師催生新專輯

王瞳失去艾成副業又賠百萬 瘦成皮包骨找女王改運