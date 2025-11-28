錄音檔掀風暴！川普特使魏科夫被罵「叛徒」 普丁堅持烏割讓領土
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff），日前與俄羅斯官員的對話錄音檔曝光，當中他極度偏袒侵略方俄國，還不吝指導俄方如何與川普談判。誇張內容引發華府政壇譁然，民主、共和兩黨都有議員要魏科夫下台，直指他不可信任，根本就是「叛徒」。但川普聽聞消息，依然維護魏科夫，還說這只是正常的談判程序。俄國總統普丁同樣態度強硬，27日他堅稱烏克蘭必須割讓領土，否則不會停戰。
「叛徒」魏科夫
英國《衛報》26日報導，儘管多數同僚保持沉默，少數幾名共和黨與民主黨的眾議員，都要求川普免除魏科夫的特使職位。
「台灣連線」成員、共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）即在Ｘ平台發文：「只要你反對俄羅斯侵略，並希望烏克蘭能夠得勝、守住主權與民主，都看得出來，魏科夫完全偏袒俄國。」
貝肯質疑:「不可再信任他來領導談判。遭俄國收買的代理人，做得會比他少嗎？他應該被開除。」
同黨的賓州同僚菲茨派翠克（Brian Fitzpatrick）也直言，錄音檔暴露出了「一大問題」，「也是這些荒謬的『小節目』（side shows）與密會必須停止的原因之一」。他呼籲應放手讓國務卿盧比歐（Marco Rubio）能「以客觀、公正的方式做他的工作」。
台裔民主黨籍眾議員劉雲平，更是痛批魏科夫是「真正的叛徒」。劉雲平說：「魏科夫應效力於美國，而非俄國。」
川普：談判的正常程序
但即便外面砲聲隆隆，川普鐵了心就是要力挺他的心腹：「這就是締造協議的人會做的事。你必須要說，你看，他們想要這個，你必須說服他們。」
「這是非常標準的談判模式。」川普25日晚間在空軍一號上如此說道，並補充說他認為，魏科夫對烏克蘭也會說同樣的話。
川普的另一名特使格瑞尼爾(Richard Grenell)則把砲火對準洩漏錄音檔的人，直呼這人才是「國安風險」，應予以找到並加以開除。
共和黨罕見政策分歧
由魏科夫和俄方所談出的28點和平計畫，因內容偏向俄方、逼迫烏克蘭喪權辱國，而震驚各界，也讓共和黨內部罕見出現政策分歧。
參議院軍事委員會共和黨主席威克（Roger Wicker），21日就曾批評，所謂的「和平計畫」，存在嚴重問題，他很懷疑能夠實現和平。
前參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）乾脆建議川普換個新顧問，這番話氣得川普核心圈的人物跳出來反擊，像是副總統范斯（J.D. Vance）指責這是「荒唐的攻擊」，川普長子小唐納（Donald Trump Jr）反批麥康奈「心生不滿」。
普丁：烏克蘭須割土
俄國總統普丁27日出訪前蘇聯國家吉爾吉斯，他重申美版和平計畫可作為「未來協議的基礎」。
普丁堅持，烏克蘭必須撤出頓內茨克，否則俄軍不會停止進攻步伐，直到以軍事手段完成目標。普丁誇口俄軍行動「無法阻擋」，「外界已無力回天」，國際社會須承認俄軍所奪取的烏克蘭領土。
目前俄國占領了烏克蘭約20%土地，包括幾乎盧甘斯克全境，以及部份的頓內茨克、札波羅熱和赫爾松地區。俄方要求烏克蘭割讓前述所有領土，而領土問題可是烏克蘭不願退讓的紅線。
普丁立場強硬，繼續要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）下台，因為他認為烏克蘭的領導層不合法，法律上俄方還無法與烏方簽署協議。
至於魏科夫被說親俄，普丁反駁說是「無稽之談」，他還透露預計下週魏科夫將赴莫斯科，與俄方協商。
