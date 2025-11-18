錄音檔曝光！前名模涉侵占公益款「300萬交保」遭卡 書記官：檢察官有裁量

名模蕭瑋葶交保遭卡。取自IG

前伊林名模蕭瑋葶涉犯詐欺、侵占與洗錢等罪，遭羈押長達半年，高等法院日前撤銷士林地院拒保裁定並發回更審。士院今（18日）下午2點再度開庭調查當日交保流程是否出現瑕疵。蕭瑋葶到庭時數度落淚，並明確表示願意接受限制出境出海、科技監控等所有條件，可籌措的交保金額為300萬元，她的父母還要由她負擔生活費。蕭的男友也到場旁聽，全程眼神支持，最後兩人四目相交，明顯可見半年未見的情意流動。

法院今日開庭的調查焦點，正是蕭瑋葶在8月5日的交保程序是否出現重大瑕疵。當時士院已裁定她以300萬元交保，並須限制出境出海、接受科技監控，程序上本應能於當日辦理完畢；然而交保流程卻遲遲無法啟動，最終整個裁定形同停在原地。

辯護人指出，家屬於8月8日前往士林地檢署辦理具保時，被告知「法警人力不足」、甚至聽到「科技監控廠商請假」等說法，導致辦保手續無法啟動。6天後全案移審，士院改裁收押，等同讓一個未被執行完成的「准保」直接變成長期羈押，辯方痛批整個程序嚴重失序，已對當事人造成重大不利益。

辯護人提出具保停押被駁回，經抗告後，高院發回士院更裁，裁定書中明確要求法院調查行政瑕疵，全案因此曝光。

士林地檢署11月8日發布新聞稿說明，8月5日准保的是法院，不是檢方；8月8日週五下午，是法院通知具保人前往辦理，但承辦檢察官因「仍需確認科技監控方式與執行內容」，因此沒有在當天通知科控中心，並強調「可能因為用語理解不同，導致外界誤會」。

蕭葦亭辯護人今天在庭中提出相關公務電話錄音譯文。辯護人指出，8月8日上午10點38分，法院書記官已致電士林地檢署，但士檢卻在新聞稿中對外聲稱「下午才收到法院通知」，兩邊時間完全對不上。

另一方面，因蕭女家屬在地檢署等待無果，當天下午2點左右，辯護人致電士檢書記官，書記官表示「檢察官有他的裁量」，無法讓蕭女交保，並稱「太臨時、人力不足也不是我們能控制的」。辯護人反問「法院既已裁定交保，檢方還有什麼裁量？」但書記官無法明確答覆，只再次強調「檢察官有裁量」。

法官指出，本案涉及8月5日交保程序是否存在行政疏失，仍有多項資料需要釐清，包括法院當日裁定後的通知流程、士林地檢署與法院之間的聯繫內容、科控中心是否被告知等，因此裁定蕭瑋葶續押「候核」，待所有資料齊備後再作成決定。



