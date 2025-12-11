錄音檔曝光！日本認了「有收到中方通知」中國官媒：做賊喊抓賊

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

日本日前指控中國殲-15戰機在沖繩周邊以雷達鎖定自家F-15，事件一度升高中日緊張氣氛。然而中國隨後反駁，強調是日本自衛隊戰機主動逼近遼寧艦編隊、干擾正常演訓。日本防衛大臣小泉進次郎起初否認接獲演訓通報，但中方在9日公開錄音後證實「中方曾兩度通知，日方也回覆收到」，迫使日本隔日改口承認。中國官媒《環球時報》更直言，日本是在「演受害者」，批評其做法是「做賊喊抓賊」。

廣告 廣告

日本日前指控中國殲-15戰機在沖繩周邊以雷達鎖定自家F-15，事件一度升高中日緊張氣氛。（示意圖/維基百科）

事件背景可追溯至7日。當時日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，兩國關係已降至低點。中國指控，日本在明知遼寧艦將展開訓練的情況下，仍派戰機進入演訓區域進行近距離偵察，並在被中方雷達警示後，反過來指控中國行為危險。日方甚至在凌晨2點召開記者會，強調局勢緊張，營造被威脅的氛圍。

然而，這套說詞很快被錄音檔擊破。中國新媒體帳號「玉淵譚天」公布的通話內容顯示，中方兩度向日方告知艦載機訓練範圍、時間與位置，錄音裡也清楚聽到日方回應「了解」。證據曝光後，小泉進次郎雖承認確有收到通報，但也表示「細節不足」。

更多FTNN新聞網報導

13架中俄戰鬥機環繞日本領土 小泉進次郎批：明顯示威

陸客吃不開？中國人「這一招」在日本裝台灣人 網狠酸：直接辱華

中方3誤判導致下不了車 中日關係下一個觀察時間點曝光

