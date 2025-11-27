錄音檔曝美特使教俄如何談判 川普：正常程序

在川普政府的斡旋下，俄烏和平談判正在如火如荼進行。按照川普政府的計畫，接下來將會分別派出魏科夫前往莫斯科，以及陸軍部長前往基輔，和雙方官員同時磋商。

不過，國際媒體彭博社釋出一份錄音逐字稿，顯示川普政府的談判代表魏科夫10月和俄方的高階官員通話時，直接教導俄方該如何向川普提議。

魏科夫提到，首先可以先恭喜川普總統達成加薩和平協議，再向川普總統提議、要求烏克蘭割讓頓內次克，或許再用某塊俄羅斯領土來交換，但是類似的方案已經被烏方斷然否決。

對於這段對話，川普表示，這只是談判的標準做法，並不表示最終的結果。

美國總統川普表示，「我沒聽過錄音，但這是標準的談判做法，因為他必須說服烏克蘭，他要說服俄羅斯，這就是談判締造者會做的，你必須說，嘿，他們想要這個，你必須這樣說服他們，這是談判的標準模式。」

俄方對於錄音內容的真實性，不予置評，但表示監聽並釋出這段對話的人，可能是想要阻撓和談進展，而非改善各方關係。

俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫說：「我經常告訴魏科夫，這些通話是機密的，所以我不評論，基本上所有人都不該談。」

上週媒體報導，美國提出的28點和平協議，要求烏克蘭讓出東部的頓巴斯地區，內容曝光後遭受各方強烈批評。不過在美國和烏克蘭協商之後，把協議修改為19點，美國官員表示烏克蘭已經接受，現在球似乎又回到了俄羅斯手上。

