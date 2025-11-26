錄音檔流出！川普特使竟要俄併吞烏領土 還大言不慚聲稱為了「和平」

編譯林浩博／綜合報導

為了所謂的「和平」，有必要逼盟友喪權辱國？最近美俄磋商的28點和平計畫，因為內容太過偏袒侵略方俄羅斯，震驚了各界，而背後的罪魁禍首，恐怕就是美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）。彭博社26日公布了通話錄音內容，顯示魏科夫（Steve Witkoff）當初竟建議俄羅斯總統普丁的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），應該併吞烏克蘭的頓內茨克，以便透過領土交換達成和平協議。

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）。據彭博社取得的對話錄音檔，震撼各界的親俄和平計畫之源頭，恐怕就是他。（圖／翻攝自X平台 @SteveWitkoff）

以下即為彭博所整理的10月14日通話逐字稿：

【電話響起】

魏科夫：嗨，尤里。

鄂夏柯夫：嗨，史帝夫，你如何？

魏科夫：還不錯，尤里。你怎樣？

鄂夏柯夫：我還可以。恭喜你，我的朋友。

魏科夫：謝謝你。

鄂夏柯夫：你工作做得很好。真的是很好。很感謝。謝謝你，謝謝你。

魏科夫：謝謝你，尤里，謝謝你的幫忙。我知道你的國家對此很支持，我很謝謝你們。

鄂夏柯夫：是的，是的，是的。是的。你也知道，這就是為什麼我們停止舉辦俄羅斯與阿拉伯國的首次家峰會。

魏科夫：是的。

鄂夏柯夫：是啊，因為我們認為你在這（中東）地區做了很好的工作。

魏科夫：嗯，那麼現在請仔細聽。我要來告訴你某些事情。我認為，我認為，如果你能搞定俄羅斯與烏克蘭之間的事情，大家都會高興極了。

鄂夏柯夫：是的，是的，是的。是的，你只有一個問題須解決。（大笑）

魏科夫：什麼？

鄂夏柯夫：俄烏戰爭。

魏科夫：我也知道啊！我們要如何解決？

鄂夏柯夫：我的朋友啊，我只想聽你的建議。你覺得我們兩方的老闆通話，會有用嗎？

魏科夫：是的，我覺得有用。

鄂夏柯夫：你也這樣想啊。那你覺得何時有機會？

魏科夫：我覺得只要你提議就行，我的老闆早就在準備。

鄂夏柯夫：好的，好的。

魏科夫：尤里，尤里，（我告訴你）我會這樣做。我的建議是這樣。

鄂夏柯夫：好喔，我洗耳恭聽。

魏科夫：我會打電話，然後再次恭喜總統的成就，表示你很支持，你很支持，說你敬重他是和平使者，並說你真的，真的很榮幸看到此事達成。所以，我會這樣說。我想從這點出發，這會是很好的一次電話交談。

因為，我來告訴你，我跟總統說了什麼。我告訴總統，你們，也就是俄羅斯聯邦想達成和平協議。這是我所相信的。我告訴總統，我對此深信不疑。然後我相信問題是在，兩個國家難以相互妥協，但若能做到，我們就會有和平協議。我還想說，我們可以擬出類似像是20點的和平提案，我們在加薩就是如此做。我們推出川普20點計畫，20點和平計畫，我覺得也能與你們做同樣的事情。我的重點是......

鄂夏柯夫：好的，好的，我的朋友。我覺得這一點我們兩方的領袖能夠討論。嗨，史帝夫，我同意你的想法，他大概會恭賀，他會說川普是真正的和平使者，如此之類的。他會這樣說。

魏科夫：不過我認為這會很棒。

鄂夏柯夫：好的，好的。

魏科夫：如果，如果，聽我說......

鄂夏柯夫：我會與老闆談一談，然後再回復你，可以嗎？

魏科夫：好的，因為聽我說。我只是想說，也許想跟普丁總統說，因為你知道嘛，我對普丁總統有很深的敬意。

鄂夏柯夫：是，是。

魏科夫：或許他會跟川普總統說：「你知道嘛，史蒂夫和尤里曾經討論過一份非常相似的 20 點和平方案，這可能有助於推動情勢一些。我們也願意開放態度，去探索要達成和平協議需要什麼條件。」現在，我私下跟你說，我其實知道要達成和平協議需要什麼：頓內茨克，可能再加上一些土地交換。但我的意思是，與其用那種方式談，不如以更有希望的語氣來談，因為我覺得我們這次真的有機會達成協議。而且我想，尤里，總統會給我很大的空間和自主權去推動這件事。

鄂夏柯夫：我懂了......

魏科夫：……所以，如果我們能創造那個機會，比如說接下來我去和 Yuri 談一談，我覺得那可能會帶來大事的突破。

鄂夏柯夫：好的，這聽起來不錯，不錯。

魏科夫：還有一件事：澤倫斯基週五要去白宮。

鄂夏柯夫：我知道。[笑]

魏科夫：我會去參加那場會議，因為他們希望我在場。但我認為，如果可能的話，我們最好在星期五的會面之前，先跟你們老闆通一次電話。

鄂夏柯夫：在那之前、之前——對嗎？

魏科夫：沒錯。

鄂夏柯夫：好，好。我收到你的建議了。我會和我老闆討論，之後再回覆你，好嗎？

魏科夫：好的，尤里，之後再聊。

鄂夏柯夫：太好了、太好了。非常感謝，謝謝你。

SW：再見。

YU：再見。

【通話結束】

[phone rings]

Steve Witkoff: Hi Yuri.

Yuri Ushakov: Yeah Steve hi, how are you?

SW: Good Yuri. How you doing?

YU: I am ok. Congratulations my friend.

SW: Thank you.

YU: You made a great job. Just a great job. Thank you so much. Thank you, thank you.

SW: Thank you Yuri and thanks for your support. I know your country supported it and I thank you.

YU: Yes, yes, yes. Yes. You know that’s why we suspend the organization of first Russian-Arabic summit.

SW: Yes.

YU: Yeah, because we think that you are making the real job there in the region.

SW: Well listen. I am going to tell you something. I think, I think if we can get the Russia-Ukraine thing solved, everybody’ll be jumping for joy.

YU: Yeah, yeah, yeah. Yeah, you need to solve only one problem. [laughs]

SW: What?

YU: Russian-Ukrainian war.

SW: I know! How do we get that solved?

YU: My friend, I just want your advice. Do you think that it will be useful if our bosses will talk on the phone?

SW: Yes, I do.

YU: You do. And when you think it could be possible?

SW: I think as soon as you suggest, my guy is ready to do it.

YU: Ok, ok.

SW: Yuri, Yuri, here’s what I would do. My recommendation.

YU: Yes, please.

SW: I would make the call and just reiterate that you congratulate the president on this achievement, that you supported it, you supported it, that you respect that he is a man of peace and you’re just, you’re really glad to have seen it happen. So I would say that. I think from that it’s going to be a really good call.

Because — let me tell you what I told the President. I told the president that you - that the Russian Federation has always wanted a peace deal. That’s my belief. I told the president I believe that. And I believe the question is — the issue is is that we have two nations that are having a hard time coming to a compromise and when we do, we’re going to have a peace deal. I’m even thinking that maybe we set out like a 20-point peace proposal, just like we did in Gaza. We put a 20-point Trump plan together that was 20 points for peace and I’m thinking maybe we do the same thing with you. My point is this...

YU: Ok, ok my friend. I think that very point our leaders could discuss. Hey Steve, I agree with you that he will congratulate, he will say that Mr. Trump is a real peace man and so and so. That he will say.

SW: But here’s what I think would be amazing.

YU: Ok, ok.

SW: What if, what if... hear me out...

YU: I will discuss that with my boss and then I come back to you. Ok?

SW: Yeah because listen to what I’m saying. I just want you to say, maybe just to say this to President Putin, because you know I have the deepest respect for President Putin.

YU: Yes, Yes.

SW: Maybe he says to President Trump: you know, Steve and Yuri discussed a very similar 20-point plan to peace and that could be something that we think might move the needle a little bit, we’re open to those sorts of things — to explore what it’s going to take to get a peace deal done. Now, me to you, I know what it’s going to take to get a peace deal done: Donetsk and maybe a land swap somewhere. But I’m saying instead of talking like that, let’s talk more hopefully because I think we’re going to get to a deal here. And I think Yuri, the president will give me a lot of space and discretion to get to the deal.

YU: I see...

SW: ...so if we can create that opportunity that after this I talked to Yuri and we had a conversation I think that could lead to big stuff.

YU: Ok, that sounds good. Sounds good.

SW: And here’s one more thing: Zelenskiy is coming to the White House on Friday.

YU: I know that. [chuckles]

SW: I will go to that meeting because they want me there, but I think if possible we have the call with your boss before that Friday meeting.

YU: Before, before — yeah?

SW: Correct.

YU: Ok, ok. I got your advice. So I discuss that with my boss and then I come back to you, ok?

SW: Ok Yuri, I’ll speak to you soon.

YU: Great, great. Thank you so much. Thanks you.

SW: Bye, bye.

YU: Bye.

[Call Ends]

