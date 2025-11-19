錄《綜藝大集合》疑遭胡瓜襲胸！小禎脫口爆「有男友」 籃籃發聲了

胡瓜女兒小禎脫口爆出「籃籃有男友」。資料照



《綜藝大集合》日前播出的「坐氣球」錄影遊戲橋段當中，主持人胡瓜示範時被網友拍到疑似碰觸助理主持籃籃的胸部，引發爭議。製作單位昨（11/18）日致歉，民視也強調會在後續播出修剪爭議畫面。然而，事件尚未平息，胡瓜女兒小禎今（11/19）出席活動受訪時又脫口爆出「胡瓜和籃籃男友也熟」，再度引起討論。

小禎今天參加活動受訪時被問到胡瓜的節目爭議，透露父親為此事感到有點難過，籃籃如同另一個乾女兒，他已經盡力避嫌了，「他跟籃籃男友也很熟，像是節目上有其他很辣的啦啦隊 ，他覺得找別人示範更不恰當，那籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合」，意外爆出籃籃的感情現狀。

新聞曝光後立刻引起網友討論，事後媒體進一步向小禎確認時，她才驚覺籃籃先前從未認愛，一聽到籃籃的緋聞對象、職棒選手郭嚴文的名字，更是兩手一攤匆匆離去。

對於錄影時的碰觸爭議，籃籃透過經紀公司回應：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎所稱的「男友」，籃籃則澄清：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」

