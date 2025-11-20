錄《黑澀會》常被偷錢偷手機！薔薔怒揭「慣竊身分」不忍了：她是慣犯

記者蔡維歆／台北報導

薔薔（中）爆《我愛黑澀會》內幕控訴錄影遭竊是「常態」。（圖／東森綜合台提供）

薔薔大聊自己試鏡「翻車」史，她表示：「自己一直很想挑戰妓女、酒店妹的角色，但一直沒機會！」她回憶，自己有次試鏡演學校大姐頭，那天剛做完臉，就直接素顏上陣，「我演得很用力，很做自己的發瘋啊、推女同學什麼都來，當下還覺得自己演得很好。」結果後來聽說劇組都在傳「薔薔居然素顏來試鏡像發瘋一樣，還是第一次看到這種人」。

朱琦郁笑稱：「我睡了張孝全，但我只是臨演！」（圖／東森綜合台提供）

朱琦郁則爆料自己當年出演楊丞琳MV裡「存在感超低」，笑說：「我飾演張孝全的正牌女友，但整支MV都靠著他睡覺，全程沒睜開眼睛，連他跟楊丞琳接吻時，我還是躺在他的腿上睡覺！」並自嘲：「我睡了張孝全，但我只是個臨演！」引起全場大笑。

《小姐不熙娣》節目尾聲，薔薔更意外爆料，當年在《我愛黑澀會》時期，「被偷錢、偷手機根本是常態！」她說：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多妹妹還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」讓眾人傻眼。

