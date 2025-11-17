錄EP前出怪事！金曲歌手爆「天災、人禍、病痛」一次全中

連日豪雨造成淹水斷電、演出取消，卻激發出黃子軒更多音樂靈感。(內山小文化提供)

以專輯《牛騷》勇奪2025年金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手獎」的黃子軒，近日與山平快樂團 Slow Train 遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家 Rizal Hadi 攜手創作並錄製全新 EP《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，一行人心情忐忑不安；抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況。更慘的是，回國後團員們陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，讓黃子軒打趣地說：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作！」

黃子軒透露，雖然錄音恰逢峇里島雨季，但以往頂多遇到小雨，沒想到這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的 Villa。誰料 Villa 也因大雨跳電停水，演出最終取消。黃子軒苦笑說：「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作倒是沒有受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感。」

新EP《BALI》以峇里島為名，收錄多首創作曲目。其中〈Discover in the rain〉唱出在錄音期間，經歷截然不同的觀光印象，在傾盆大雨至水災的天氣下，沉澱下的靈魂自我提問與探索；〈Sun Go〉則巧妙運用「山歌」的客語唸法，呼應陰雨綿綿、陽光缺席的日子。曲風上，山平快樂團帶來急促節奏與律動，而 Rizal Hadi 則重新編排混搭子軒的客家山歌吟唱，加入自創樂器 Didgeribone，搖滾奔馳於雨天的音樂氛圍中。

