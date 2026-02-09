錠嵂保經跳躍四十年大會 邀蕭煌奇再續前緣

▲在2008年錠嵂年度大會，金曲歌王蕭煌奇應邀演出，事隔18年，蕭煌奇將於今年四月春季大會再度站上錠嵂舞台，以歌聲創造幸福篇章。（圖/錠嵂保經提供）

[NOWnews今日新聞] 錠嵂保險經紀人以「跳躍40，有你有我」為主題，將於4月1日舉辦「春季業務大會」，展現如何透過團隊共好、世代接力走過40個年頭的企業精神，歡迎各領域菁英與希望轉換職涯的挑戰者一同見證。會中，也將邀請到金曲歌王蕭煌奇與小男孩樂團精采演出，讓音樂成為陪伴，一起迎向下一段高峰。

錠嵂以「四馬齊奔、四力合一」比喻組織發展核心，也就是前進不靠單打獨鬥，而是秉持「共生、共養、共榮，分享、傳承、創新」的「藍鵲精神」企業文化，透過制度、專業、科技與文化的整合，打造一支方向一致、步伐同步的強大團隊。今年，錠嵂不只回顧四十年的穩健基礎，更宣示跳躍向前的決心，持續擴大培訓資源、數位工具與多元職涯路徑，要讓每一位加入者，都能找到屬於自己的成長曲線。

廣告 廣告

▲錠嵂保險經紀人年度業務大會，將邀請到金曲歌王蕭煌奇與小男孩樂團精采演出，讓音樂成為陪伴，一起迎向下一段高峰。（圖/錠嵂保經）

睽違多年，金曲歌王蕭煌奇今年春季將再度站上錠嵂保險經紀人年度業務大會的舞台，延續雙方過往深厚的情感連結與不變的初心。錠嵂保經表示，蕭煌奇此次登場演出，不僅是一段熟悉夥伴關係的再啟動，更象徵錠嵂堅持的「陪伴、守護與信任」理念，透過歌王蕭煌奇溫暖而真誠歌聲，感受到人生關鍵時刻擁有真正站在身旁的支持力量。

除了金曲歌王蕭煌奇以外，也將邀請實力派組合「小男孩樂團」擔綱演出。錠嵂長期致力於打造最友善的轉職環境，提供完善的教育訓練與數位賦能工具。此次邀請小男孩樂團，正是希望藉由他們從職場跨足音樂的成功案例，傳遞「只要選對平台，人人都能成為自己生命的主唱」。

錠嵂保經指出，在現代快速變動的職涯環境中，如何選擇一個能長期發展、持續成長舞台，是許多計劃轉職者的思考重點。錠嵂針對轉職者最關心的收入與適應問題，推出錠嵂專屬「CEO 新人培訓計畫」，結合系統化實戰教學與師徒制，助新人度過陣痛期。據統計，新人參與培訓期間，平均月收入高達 9 萬元，證實了專業平台與科技賦能的結合，能讓轉職者即刻增值，使高薪與成就感成為職涯標配。欲了解與報名參加錠嵂保險經紀人春季業務大會活動，請參考活動官方網站：https://events.lawbroker.com.tw/main/721

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中天津路天貨大街開鑼 邀民眾買新衣、辦年貨再抽大獎

百年餅鋪陳允寶泉端年節禮品 陳學聖大推「吉祥如意糕」

藏品級建築 誠邑築「嶼76」浮島陽台1:1試作曝光