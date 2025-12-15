錢不夠用！黃國昌「狗園」太燒錢 收鏡電視前董座、臺雅資金疑拿錢辦事涉貪
黃國昌養狗仔偷拍政敵、收資金疑似「拿錢辦事」涉貪，根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，黃國昌未料到養狗仔如此花錢，加上金主相繼縮手，讓他為了應急，找上與《鏡電視》有宿怨的前董座陳建平及智邦科技創辦人黃安捷幫忙，2人在2023年7月各匯款700萬元後，即由前時代力量立委陳椒華與民眾黨立委陳琬惠連番砲轟《鏡電視》，黃國昌出任民眾黨不分區後，更加足馬力狂批；今年6月18日，黃國昌在立法院質詢臺雅創辦人遭詐騙案，旋即獲得該集團200萬元匯款，都有「假注資、真行賄」之嫌。
知情人士透露，凱思集團旗下豢養的狗仔一度超過10名，而黃國昌也沒想到養狗仔跟監政敵如此「燒錢」，在金主相繼縮手不支持投資與黃關係密切的《民報》及《菱傳媒》的情況下，讓黃國昌找上智邦科技創辦人黃安捷及前國民黨立委陳建平金援。
陳建平過去擔任《鏡電視》董事長，卻因故遭到董事會解除職務，而陳的好友、當時擔任該公司董事的智邦科技創辦人黃安捷也因此憤而辭去職務，2人也跟《鏡電視》結下宿怨，所以當黃國昌找上門後，雙方便一拍即合。
據《鏡週刊》調查，陳建平和黃安捷在2023年7月間，各匯款700萬元給凱思國際，8月間凱思國際的資本額就從原本的1百萬元增資至1千500萬元，但2人卻從頭到尾都沒有掛名股東，更未出任董事，反而是負責人李麗娟從出資90萬元，突然變成出資1490萬元，明顯與事實不符，涉嫌偽造工商登記資料。
此外，在凱思國際收到陳、黃資金後，當時與黃國昌友好的前時代力量立委陳椒華與民眾黨立委陳琬惠，隨即番砲轟《鏡電視》，而去年黃國昌出任民眾黨不分區立委後更是加足馬力狂批，更在立院毫不避嫌的質詢個案，對NCC及法務部施加壓力，因此2人的資金挹注是否有「假注資、真行賄」之嫌，也有待檢調一併查明。
今年6月18日，黃國昌在立法院質詢臺雅創辦人遭詐騙案，他不僅自爆在此案幫了很多忙，隨後又獲得臺雅集團約200萬元的匯款，疑似有「拿錢辦事」的對價關係，也讓檢調約談多人鞏固案情。
