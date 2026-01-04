錢不見了！破財生肖前3名 他被「豬隊友」害賠錢

命理專家湯鎮瑋點名3生肖，2026新的一年容易破財，要調整理財方式並留意風險，才能避免不必要支出。（示意圖／Unsplash）





命理專家湯鎮瑋點名3生肖，2026新的一年容易破財，要調整理財方式並留意風險，才能避免不必要支出。

當心破財3生肖

第三名：生肖馬

屬馬的人因逢太歲影響，特別需要注意衝動投資的問題，在這一年容易因急於致富，而做出欠缺評估的投資決定，甚至盲目跟風導致財務風險增加，務必放慢腳步，避免因一時心急而造成損失。

第二名：生肖牛

屬牛的人可能會面臨較大的人情壓力，甚至是遇到「豬隊友」影響財務狀況，無論是礙於情面而借錢，或是因他人邀約貿然投資，都可能讓資金頻繁進出難以累積，建議與人涉及金錢往來時，務必設下界線。

第一名：生肖鼠

屬鼠的人因象徵破財的「大耗星」入座要特別小心，代表支出明顯增加、花費特別大，若未妥善控管開銷，容易出現財務壓力，在新的一年中應先學會節流、控管支出，再積極尋求開源之道，才能讓財務狀況逐步回穩。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

