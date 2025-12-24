錢不重要？調查：南韓人最想要的未來「不是經濟成長」 30年來首見

2024年12月12日，南韓首爾民眾示威要求彈劾尹錫悅，年輕人帶著偶像手燈上街。美聯社資料照



據南韓媒體週二（12/23）報導，最新調查顯示，南韓人最想要的國家未來，已經不是經濟成長，而是成熟的民主，這是該調查進行30年來，第一名首度不是經濟富裕，分析認為，人民的優先順位出現變化，與去年12月的戒嚴事件有關。

據《韓民族日報》報導，南韓文化體育觀光部於本月23日，公布「2025年韓國人意識及價值觀調查報告」，內容指出，被問到嚮往的未來國家景象，最多人認為是「民主主義成熟的國家」，佔了31.9%，其次為「經濟富裕的國家」，佔了28.2%，第三名則是「社會福利健全的國家」，佔了16.9%。

被問到南韓的民主成熟度，46.9%的受訪者認為「民主成熟度高」，21.8%認為「民主成熟度低」。值得注意的是，這是該調查進行30年來，人民最嚮往的國家未來景象，第一名首次不是「經濟富裕」。

文化體育觀光部說明：「自1996年開始調查以來，國民期待的國家未來景象，一直都是『經濟富裕』居首，『民主成熟』次之，這次調查卻出現轉變，可能是去年12月出現戒嚴等事件，讓國民感受到民主危機，更深刻地意識到民主的重要性。」

南韓保守派與進步派對立逐漸加深。圖為2024年4月29日，南韓時任總統尹錫悅（右）上任近2年，終於與時任最大在野黨黨魁李在明（左）會面。路透社資料照

在家庭經濟水準部分，60.5%的受訪者認為，自己屬於「中產階級或更高」，較2022年增加了18.1個百分點，不過，同期間的整體幸福感，卻從65%降至51.9%，生活滿意度則從63.1%降至52.9%。

在社會衝突方面，82.7%受訪者認為「進步與保守派」的對立最嚴重，其次由高到低依序為：「企業家與勞工」（76.3%）、「富裕階層與庶民階層」（74%）、「首都圈與地方」（69%）「年長世代與年輕世代」（67.8%）、「男性與女性」（61.1%）。

南韓社會必須優先解決的問題，以「貧富差距」（23.2%）居首，其次依序為「就業問題」（22.9%）、「房地產與居住問題」（13.2%）。

南韓男女之間的對立也逐漸惡化。圖為南韓青年李正民（Lee Jeong-min，音譯）對於只有男性要服兵役感到不滿。路透社資料照

對於退休年齡延長的議題，高達7成左右的受訪者持正面態度，其中50.9%認為「應將退休年齡延後」，23.1%主張「應廢除現行退休制度」，僅有15.7%認為要維持現行退休年齡。

