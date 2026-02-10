錢人豪吐不喜歡《世紀血案》製片郭木盛 王自強認為張力做改編

《隧道大逃殺》今舉行預告放映及媒體聯訪，演員全體亮相。（李承陽攝）

全新影視計劃《隧道大逃殺》前導預告10日舉行發佈會，導演錢人豪率領演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰、儲稼逸、李沛旭出席，5分鐘的前導片，展現虛擬棚加上AI科技的拍攝技術，恰巧近日劇組公安事件成新聞焦點，錢人豪表示跳車跟墜樓等高危險係數的戲，都能用AI來處理，許多危險動作確實可以用AI取代。

莊凱勛演過許多動作戲，他說20年前常有演員以命相搏來拍，「以前沒有這麼好的觀念，但劇組都用僅有的資源保護演員。」感謝現在的科技棚很安全，讓演員是在極度溫暖、被保護好的地方工作。吳震亞同時也是動作導演，他分享：「以前就是拿命來拚，20年前拍《空手道少女組》，要把林依晨踢飛，我們硬用繩子來拉，結果她脖子就受傷了。」

另改編自台灣歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，現在也是全民焦點，《世紀血案》的製片郭木盛，20年前跟錢人豪合作過，錢人豪說：「我不喜歡這個人，我們都是父親，不應該把創作加諸在別人的痛苦之上。」曾演出過真實歷史人物的莊凱勛，也認為如果角色確有其人，也會希望在合約加上徵求當事人同意的條款。

而王自強雖然沒有參與過《世紀血案》，但他有參演同製作團隊的前作《幻術》，他表示：「如果不講題材，就商業電影來看拍得還不錯，裡面提到的東西，跟我們目前所知道的東西其實差不了多少。」他認為電影會為了張力做某種改編或是放大。

