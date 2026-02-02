錢人豪批《周處除三害》抄襲！名導開告還反控「偽造劇本」 連吞三敗理由曝

《周處除三害》導演黃精甫（如圖）等人自訴錢人豪誹謗，一審駁回。圖為一種態度電影股份有限公司提供



2023年上映國片《周處除三害》奪得第60屆金馬獎7項提名，在全球賣破30億，但電影導演錢人豪指控，該電影劇本抄襲他過去公開發表的故事大綱。名導黃精甫、監製李烈及製片的「一種態度」電影公司怒告錢人豪加重誹謗，反控錢提出的劇本可能是他自己事後「依照電影內容增補」，但檢方不起訴確定。黃精甫等人改提自訴，遭台北地院駁回定讞。

錢人豪2023年10月18日發文指稱：「我先說，我還沒有進過電影院看『周處除三害』，因為我沒有辦法。周圍朋友看過，有幾個勇敢的來跟我討論劇情，聽我故事，發現高度相似……你只抄襲了其中一部分，沒頭沒尾的湊成一個自稱極惡的故事。極惡的是你們的行為舉止，不是電影。這不只是剽竊，而是拼接、赤裸裸的強盜，睜眼說瞎話，糟蹋我的故事，創意……。」

錢人豪指控《周處除三害》抄襲。翻攝錢人豪微博

但黃精甫等人主張，錢人豪的「無法無天」故事大綱及第四稿劇本，只有零碎的文句與抽象的黑幫故事概念，稱不上是完整的劇本。反觀《周處除三害》則起源於香港知名編劇陳慶嘉與導演陳嘉上，兩人在1997年就計畫改編此一經典中國故事，陳慶嘉與香港知名監製錢小蕙在2010年，轉而將故事概念告訴黃精甫，由黃精甫發展完成。

黃精甫等人認為遭汙衊，遂對錢人豪提起加重誹謗罪告訴。不料，台北地檢署調查後不起訴錢人豪，黃精甫等人向高等檢察署提再議也遭駁回，轉向法院聲請准許自訴。

黃精甫等人在訴狀中加碼指控，錢人豪提出2018年的「微博」貼文當佐證，但該貼文卻明確標示「已編輯」，可見內容曾遭變更，且錢人豪直到2023年11月經檢察官傳喚開偵查庭，都還提不出「無法無天」第四稿劇本，有可能是在《周處除三害》上映後，才照著電影補寫完成。黃精甫等人還主張，檢察官未依其聲請傳喚錢小蕙、陳慶嘉等人出庭作證，調查不完備。

《周處除三害》監製李烈日前到北院出庭。資料照。廖瑞祥攝

但北院檢視檢察官偵查結果，發現錢人豪在2017年曾將「無法無天」部分故事情節及大綱透過電子郵件寄出。散打動作演員劉序浩更證稱，錢人豪很早之前就曾經告知他「無法無天」的故事內容，於2015年至2019年間，也陸續與許多中港台演員討論合作意願與報酬。紀錄片導演林松賢也證稱，曾聽過錢人豪口述故事大綱，也知道錢人豪很積極討論要將「無法無天」拍成電影。

林松賢還證稱，他看到《周處除三害》的第一天，就馬上問錢人豪「有授權嗎？」因為錢人豪沒看過，他馬上去翻兩部故事大綱，發現幾乎都一樣。劉序浩也說，他看過《周處除三害》在中國上映的版本，認為其與「無法無天」故事大綱內容「一模一樣」。法院認為，錢人豪有相當理由認為《周處除三害》涉嫌抄襲，因此他在臉書發文指控，沒有誹謗的故意。

黃精甫等人曾請求傳喚作家暨監製陳慶嘉（左1）作證，但檢察官並未採納。甲上娛樂提供

法院也指出，黃精甫等人並未提出具體事證，說明為何錢人豪所提劇本是經偽造或事後增補，因此不能僅憑臆測否定證據的真實性。此外，檢察官於偵查過程取捨的證據，會隨調查進展而有所不同，要不要傳喚證人是檢察官的專業判斷，倘已調查完備，就沒必要針對黃精甫等人的主張逐一調查。

法院認定，卷內無足夠事證認定錢人豪故意誹謗，檢察官不起訴、駁回再議並無不當，駁回黃精甫等人自訴聲請。本件裁定不可抗告，全案確定。

