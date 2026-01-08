錢付了卻一再跳票！ 國防部認了：Auto GCAS延宕成飛官最大風險

民眾黨立委黃國昌今（8）日質詢 Auto GCAS 延宕問題，國防部認了成飛官最大風險。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 空軍一架 F-16V 單座戰機周二（6日）夜訓時，於花蓮縣豐濱鄉外海失事，外界進一步發現，空軍「鳳展專案」規劃加裝自動防撞地系統遲遲沒進展。對此，民眾黨立委黃國昌今（8）日痛批國防部，直指立法院「錢沒有少給」，但關鍵裝備卻一再跳票，行政與採購延宕，反而成為飛官最大的風險來源。

立法院司法及法制委員會今日排審《陸海空軍刑法》第24條修正草案，質詢時，黃國昌表示，軍人本就負有對國家效忠的義務，但掌握權力的人必須反問自己，「我們給了這些冒險犯難的國軍弟兄什麼？」他指出，近十多年來，每當飛官發生墜機事故，社會輿論與新聞畫面一次又一次重演，從 2018 年五分山事故、2022 年嘉義墜海，到 2026 年再度發生意外，悲劇不斷循環。

他接著說，2018 年事故後，空軍曾向社會承諾檢討改進，並表態將比照美國在 F-16 上加裝 Auto GCAS 系統。該系統在美國已成功挽救 12 名飛行員性命，當年國防部提出規劃時，朝野一致支持，並追加超過百億元預算，強調「救回飛官比救飛機更重要」。

然而，黃國昌質疑，國防部原規劃 2022 年完成飛測、2023 年執行安裝，卻一再跳票。國防部在 2023 年向立法院提出的解凍報告又改稱 2024 年完成測試，最終仍未兌現。他直言，國防部透過媒體釋放樂觀訊息、進行大內宣，卻始終未誠實向國人與第一線飛官說明實際風險。

黃國昌強調，立法院從未在預算上刁難國防部，「要錢什麼時候少給過？」但問題在於，「錢給了、錢也付了，然後呢？」他引述國防部副部長鍾樹明當場回應，認同行政與採購延宕已成飛官最大風險來源，並進一步追問「那誰該負責？」

在質詢過程中，黃國昌多次要求國防部說明 Auto GCAS 的實際付款金額，但國防部表示，該系統與其他項目以統包方式編列，無法單獨拆算，引發黃國昌不滿。他質疑，對美軍購是否已淪為「一次喊價、單項價格不明」，納稅人無從得知實際支出內容。

空軍司令部作戰參謀長曹定明說明，Auto GCAS 分為線路更新、飛控軟體升級與飛控電腦三部分，目前線路更新已有進度，其餘項目仍待美方完成測試，最快預計 2027 年第四季才能全部完成安裝。黃國昌聞言直言震驚，並點出自 2018 年以來已有兩名飛官殉職、另有事故仍在搜救中，質疑國防部長期以來對立法院的書面報告過度樂觀、內容含糊。

黃國昌最後要求，國防部應慎重召開記者會，向社會清楚交代已支付的預算究竟換回了什麼、相關裝備還要多久才能真正到位，讓國人與第一線官兵不再承擔因行政延宕所帶來的風險。

