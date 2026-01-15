錢來了！新北失業勞工子女生活扶助金開跑 最高可領3萬5800元

新北市政府勞工局宣布，114-1學期失業勞工子女生活扶助金即日起開放申請，凡非自願離職失業勞工家中有子女就讀國內私立大專校院，且已獲勞動部「失業勞工子女就學補助」審核通過者，可再向新北市政府申請生活扶助金，最高可補助9800元。若合併勞動部補助2萬6000元，總補助金額最高可達3萬5800元。

勞工局表示，為避免勞工失業造成子女就學中斷困擾，新北市每年9月會優先輔導非自願離職並經核付失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，先向勞動部申請就學費用補助。勞動部通常會在同年12月寄發審核結果通知單，勞工局再加碼補助，讓非自願離職失業勞工領取子女生活扶助金，以分擔經濟壓力。

勞工局提醒，申請手續相當簡便，失業勞工僅需填寫申請書、領據，並檢附勞動部審核結果通知單、戶口名簿、114-1學期有印明細學費收據及存摺影本即可。另外，由於勞動部「失業勞工子女就學補助方案」與教育部「行政院減免學雜費」僅能擇一申請，若有繳回教育部補助者，除須檢附原繳納之學費收據影本外，還應一併檢附該繳回教育部補助金之補繳收據影本。

本次申請收件自即日起至2月9日止，相關簡章及申請書可至市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及9個公立就業服務站免費索取，也可連結「新北勞動雲」網站下載申請表。勞工局也特別提醒，若錯過勞動部114-1學期失業子女就學補助申請，但符合資格的新近非自願離職失業勞工，可撥打電話2960-3456轉勞工局組織科洽詢詳細資訊。

