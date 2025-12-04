錢來了！旅遊補助「每人2000元」開跑時間出爐 每月再抽千人送1200元

生活中心／林昀萱報導

隨著國旅價格水漲船高，許多人在規劃旅遊時，反而更傾向出國遊玩，覺得相較之下CP值更高。不過，交通部明年將推出新一波的國旅補助措施，平日出遊族與壽星出遊都可以享好康，開跑時間也出爐！

交通部2026年祭出多項國旅優惠，其中「平日住宿」方案鎖定平日出遊的國人，只要在週日至週四（非國定假日）住宿，第1天住宿可補助800元，第2天補助1200元，每人限申請2晚，最高可以領到2000 元；第2晚須連續住宿同一間飯店。觀光署今（4）日在立法院說明，平日住宿優惠方案預計在4月1日上路，採取事前登錄及抽籤方式。「生日住宿」方案則自明年1月開始，每月抽出1000名身為當月壽星的幸運兒，每人送1200元住宿金，總經費1440萬元。

除了平日住宿旅客和壽星之外，另外還有「遊樂園留宿」優惠方案。平日住宿（週一至週四、非國定假日）可憑住宿發票，隔天至全台26家合作主題樂園享「免費入園」。「企業員工國內旅遊獎勵」方案，30 人以上公司團體，舉辦至少2天1夜（例假日不能超過1天）國內旅遊。企業部分，每團補助2萬元。旅行社方面，每帶一團可獲行銷獎勵1萬元，條件式團體須達30人以上；旅行社最多補助10團。

交通部長陳世凱表示，促進國旅預算經費約23億元，明年通過後將於3月起正式啟動，將進一步檢視是否有加碼、提高額度的可能，也會爭取和地方業者合作擴大優惠。

