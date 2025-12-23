錢來了！3津貼一早入帳快刷存摺 還有10筆補助發到月底

生活中心／林昀萱報導

今日一早3筆津貼發放，還有10筆補助發到月底。（示意圖／資料照）

根據勞動部勞保局行事曆公告，12月陸續發放多筆給付補助，包括國民年金保險生育給付、勞保年金給付、勞退月退休金等，今（24）日是國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付、國民年金保險生育給付預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。

勞保局提到，勞工在退職退保後的隔日，就具備勞保老年年金請領資格，只要符合請領資格並完成申請的勞工，勞保局會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳。國民年金各項給付經審查後，會在次月底前發給，因此國民年金各項給付入帳日為每個月最後1個工作日，勞保年金則在前1個工作日發放。

符合民國32年10月1日以前初生，並在國內設籍、最近3年內每年居住於台灣超過183天條件者，可以每月領取國民年金保險老年基本保證年金4049元直至死亡；另外，年滿55歲的原住民並在國內設籍，符合資格者每月可以領取4049元國民年金保險原住民給付，由申請當月按月領取至年滿65歲前一個月為止。

另外，勞保局指出，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付。勞保局表示，女性被保險人如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

◆12/24

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆12/30

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

◆12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

