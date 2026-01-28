錢包失血！2/1起新莊、八里、新店570格停車位將收費

新北市交通局宣布，自2月1日起，將對新莊區副都心、興化國小周邊，八里區中華路，以及新店區福園街等路段的路邊停車格實施收費管理，總計涵蓋570格汽、機車停車位。此舉旨在整頓道路空間，優化捷運站周邊的轉乘秩序，提升停車資源的周轉率，避免車輛長期佔用停車格導致市容髒亂。

新北市交通局宣布，自2月1日起，將對新莊區副都心、興化國小周邊，八里區中華路，以及新店區福園街等路段的路邊停車格實施收費管理，總計涵蓋570格汽、機車停車位。(圖／ 新北市交通局提供）

交通局停車營運科科長王昶閔表示，此次新措施的實施，是為了兼顧行車安全與秩序，並解決新莊副都心因捷運環狀線及機場線開通後，通勤與轉乘需求大增的問題。以新莊區為例，中央路及中信街兩條路段新增的446格路邊機車停車格，也將同步納入收費管理。

廣告 廣告

根據交通局規劃，五股區五工一路、新莊區五工一路、五工二路、五工二路50巷、五工三路50巷及新店區福園街10巷等路段的路邊汽車停車格，收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，每半小時收費10元；八里區中華路二段的路邊汽車格，則在周一至周五上午7時至下午6時收費，每半小時10元。而鶯歌區尖山路及卓厝巷的路邊汽車格，採每日計次收費，每次60元；新莊區中央路及中信街的路邊機車格，則在周一至周五上午9時至下午5時，每次收費20元。

交通局提醒民眾，停車後若未收到繳費單，可透過行動支付App或至「新北市路邊停車費查詢網」進行繳費，以避免逾期罰款。

延伸閱讀

新北男離家失蹤一天 躺車內無呼吸心跳送醫不治

影/為了5分鐘！宜蘭醉男拳毆女收費員害腦震盪 影片曝光

北市停車新制超狠！久停第16天就拖吊 費用漲至1500元