錢包直接投降！BERSHKA × KPOP獵魔女團聯名太帥、niko and ... ×《新世紀福音戰士》服飾到雜貨都好好買
時尚圈不只潮牌、設計師們狂出招，連動畫、電影、K-pop 宇宙都通通跳進來搶市佔，讓粉絲與潮人完全無法抵抗。這次就帶大家直擊最新最燒、討論度爆棚的話題聯名，從經典神作到話題新片，每一波聯名都美到、酷到、可愛到讓人立刻想清空購物車！
BERSHKA X《Kpop 獵魔女團》推出全新聯名系列
Netflix夯片《KPOP DEMONHUNTERS》一上線就把全球觀眾炸到停不下來！獵魔女團HUNTR/X、Saja Boys 的神秘帥氣加上K-pop美學，讓粉絲越看越上頭。如今這股「超自然潮流」正式從銀幕延伸到衣櫥—BERSHKA聯手《Kpop 獵魔女團》推出全新時尚聯名系列！
這次的膠囊系列直接從女孩們與惡勢力對決的「Girl Power」取材，把能量、視覺衝擊和K-pop舞台感一次濃縮。街頭風、未來感、打歌服氛圍全都到位，穿上瞬間像要去舞台打怪。
HUNTR/X 女裝系列電光系色調＋濃厚電影視覺，連帽衫、運動褲、主角圖騰 T-shirt 氣場全開，穿了就像自帶女團背景燈。Derpy系列老虎人氣角色來搶鏡，白粉色調的可愛 T 恤把獵魔元素變得更有趣，少女系玩家必收。
Saja Boys 系列主打反叛、帥感路線，米、黑、藍配色搭配印花 T、寬版牛仔褲與帽 T，更像等一下就要去錄音室或跳練團舞。這次BERSHKA x《KPOP DEMON HUNTERS》聯名完全是把電影世界搬到現實，穿上就像加入獵魔小分隊，時髦又帶點酷帥冒險魂！
nikoand ... x 《新世紀福音戰士》30週年聯名
粉絲準備尖叫！日本風格生活品牌 nikoand ... 這回與神級動畫《新世紀福音戰士》推出30週年限定聯名系列，把三十年的經典情懷一次燒到你心裡。
《新世紀福音戰士》自從播出後憑藉深不可測的世界觀、角色魅力與超前時代的風格，始終穩坐「神作」寶座，不只動畫迷愛，潮流圈也一再致敬。這次與 niko and ... 的合作，就是「經典 × 生活風格」的完美示範。
「EVA 30th meets niko and ...」限量系列 從服飾、包款到生活雜貨全數重新設計，把《新世紀福音戰士》的代表色、指標符號、主角意象都巧妙融入單品中，讓大家能把喜愛的元素穿在身上、用在生活裡，低調但細節滿分。
服飾類包含短T、長T、假兩件、風衣外套，實穿又帶點粉絲向彩蛋；包款則有後背包、側背包等機能單品，完全是通勤與潮流穿搭的好夥伴；雜貨系列更是收藏控必敗，一次把《新世紀福音戰士》的世界觀濃縮進每個小物裡。對粉絲而言是珍藏，對潮流玩家來說是必收，話題度 100%、購買欲望 200%！
