明明少吃外食、逛超市只挑特價品，連家具都精打細算買二手，存款帳戶卻依然「乾巴巴」？先別急著怪薪水太少，日本一級理財規劃師飯田道子提醒：「真正讓錢溜走的兇手，往往不是收入，而是習慣！」想讓荷包真正長肉，與其拼命開源，不如先揪出那些「越省越窮」的NG壞毛病。

大家都懂開源節流，但節流更考驗智慧。飯田道子直言：「許多人存不下錢，是因為根本沒發現錢正悄悄溜走！」以下這些日常「漏財習慣」，你是否也中標了？

1.這些「幽靈訂閱」正偷走你的錢

廣告 廣告

訂閱制服務看似划算，實則是「無聲的錢坑」！飯田道子指出，許多固定支出純粹是出於習慣而付費，像是沒去的健身房、忘記停掉的影音平台、幾乎沒看的報紙，每月幾百塊看似小錢，累積一年就讓人心痛。

千萬別因懶得解約，或抱持「之後可能會用」的心態而放任不管。建議至少每月檢查一次扣款帳單，並思考有沒有更划算的替代方式，比如若一個月只進健身房一次，那如果改成單次付費，可能會比長期繳月費更省錢無壓力。

2.刻意縮衣節食，小心報復性消費更可怕

一直想著要節儉而不敢買東西，萬一日後用「報復性消費」大肆犒賞自己，反而花掉更多錢。飯田道子認為，節約不該是折磨自己的苦行，不如把理財變成一場有趣的遊戲，如果這個月比上月多存5千元，就犒賞自己吃一頓好料；支出減少2千元，就開心喝杯咖啡。

當「省錢」變得有回饋、可已期待，理財就不再是壓力，而是一場有成就感及回饋的小遊戲，才能長久執行不半途而廢。

3.越愛說「我沒有錢」，越陷入窮忙的惡性循環

「沒錢啦！」這句口頭禪聽似無害，卻是潛藏的心理陷阱。飯田道子指出，這種負面語氣會讓人陷入「反正都存不了錢」的惡性循環。

建議不妨換個說法：「我先從能省的地方開始試試！」語氣一變，理財行動自然更正向、更有動力。

4.買二手物品卻踩了3大地雷，為省錢反而變冤大頭

二手品雖然便宜，但也可能是陷阱，聰明省錢更應懂得取捨。二手購物達人 Sarah Lyon提醒，有幾類東西她絕對不買，包含寢具、地毯、小家電，以及任何覺得「以後可能會用到」的雜物。

原因在於，寢具和地毯難保乾淨無異味，小家電若買回家才發現故障，反而得花上維修與重購的雙重成本；而那些「某天會用到」的東西，最終往往只是佔了空間又瘦了錢包。

5.有打折就不比價秒下單，「限時特價」成荷包殺手

「限時特價」、「買二送一」這些打折標語都可能是荷包殺手！因為當我們看到商品在打折，可能會認為很便宜就省略比價、匆促下單，再加上衝動購物往往讓人花上更多錢，如果沒有先辨別是否為「真需求」，再便宜都是浪費。

飯田道子補充，像便當盒、收納盒這類生活小物，百元商店的版本就已相當實用。建議「先買平價的試用，真的需要再升級。」也可以多利用電商平台的比價工具或優惠日下單，就能默默省下一筆。

6.刻意「每次只領一點」控制花費，提款手續費反咬你一口

為了「控制花費」而每次只領一點點現金？小心反而被每次提領的銀行手續費反咬一口！飯田道子建議，最好先掌握每月的現金需求，一次領足，既能省下手續費，也能更清楚掌握現金流。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

地瓜排第9！專家票選「最新整腸食物Top10」醫讚1水果吃了便超順 秋天最強「護心果」！研究揭大降壞膽固醇10％、抗發炎還減脂肪肝





原文引自：錢包破大洞你還沒發現！理財專家揭露6大NG行為難怪「越省越窮」