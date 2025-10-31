錢包破大洞你還沒發現！理財專家揭露6大NG行為難怪「越省越窮」
明明少吃外食、逛超市只挑特價品，連家具都精打細算買二手，存款帳戶卻依然「乾巴巴」？先別急著怪薪水太少，日本一級理財規劃師飯田道子提醒：「真正讓錢溜走的兇手，往往不是收入，而是習慣！」想讓荷包真正長肉，與其拼命開源，不如先揪出那些「越省越窮」的NG壞毛病。
大家都懂開源節流，但節流更考驗智慧。飯田道子直言：「許多人存不下錢，是因為根本沒發現錢正悄悄溜走！」以下這些日常「漏財習慣」，你是否也中標了？
1.這些「幽靈訂閱」正偷走你的錢
訂閱制服務看似划算，實則是「無聲的錢坑」！飯田道子指出，許多固定支出純粹是出於習慣而付費，像是沒去的健身房、忘記停掉的影音平台、幾乎沒看的報紙，每月幾百塊看似小錢，累積一年就讓人心痛。
千萬別因懶得解約，或抱持「之後可能會用」的心態而放任不管。建議至少每月檢查一次扣款帳單，並思考有沒有更划算的替代方式，比如若一個月只進健身房一次，那如果改成單次付費，可能會比長期繳月費更省錢無壓力。
2.刻意縮衣節食，小心報復性消費更可怕
一直想著要節儉而不敢買東西，萬一日後用「報復性消費」大肆犒賞自己，反而花掉更多錢。飯田道子認為，節約不該是折磨自己的苦行，不如把理財變成一場有趣的遊戲，如果這個月比上月多存5千元，就犒賞自己吃一頓好料；支出減少2千元，就開心喝杯咖啡。
當「省錢」變得有回饋、可已期待，理財就不再是壓力，而是一場有成就感及回饋的小遊戲，才能長久執行不半途而廢。
3.越愛說「我沒有錢」，越陷入窮忙的惡性循環
「沒錢啦！」這句口頭禪聽似無害，卻是潛藏的心理陷阱。飯田道子指出，這種負面語氣會讓人陷入「反正都存不了錢」的惡性循環。
建議不妨換個說法：「我先從能省的地方開始試試！」語氣一變，理財行動自然更正向、更有動力。
4.買二手物品卻踩了3大地雷，為省錢反而變冤大頭
二手品雖然便宜，但也可能是陷阱，聰明省錢更應懂得取捨。二手購物達人 Sarah Lyon提醒，有幾類東西她絕對不買，包含寢具、地毯、小家電，以及任何覺得「以後可能會用到」的雜物。
原因在於，寢具和地毯難保乾淨無異味，小家電若買回家才發現故障，反而得花上維修與重購的雙重成本；而那些「某天會用到」的東西，最終往往只是佔了空間又瘦了錢包。
5.有打折就不比價秒下單，「限時特價」成荷包殺手
「限時特價」、「買二送一」這些打折標語都可能是荷包殺手！因為當我們看到商品在打折，可能會認為很便宜就省略比價、匆促下單，再加上衝動購物往往讓人花上更多錢，如果沒有先辨別是否為「真需求」，再便宜都是浪費。
飯田道子補充，像便當盒、收納盒這類生活小物，百元商店的版本就已相當實用。建議「先買平價的試用，真的需要再升級。」也可以多利用電商平台的比價工具或優惠日下單，就能默默省下一筆。
6.刻意「每次只領一點」控制花費，提款手續費反咬你一口
為了「控制花費」而每次只領一點點現金？小心反而被每次提領的銀行手續費反咬一口！飯田道子建議，最好先掌握每月的現金需求，一次領足，既能省下手續費，也能更清楚掌握現金流。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
地瓜排第9！專家票選「最新整腸食物Top10」醫讚1水果吃了便超順 秋天最強「護心果」！研究揭大降壞膽固醇10％、抗發炎還減脂肪肝
其他人也在看
機器人理財業者少一家
機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行十家、投信四家、投顧三家，資...聯合新聞網 ・ 17 小時前
基市公車人力吃緊 民代促加薪
基隆市公車服務品質一直是許多民眾關心的焦點，基隆市議員陳冠羽質疑，市公車營運改革進度停滯不前，公車司機人力缺乏狀況日益嚴重，已不足以維持正常班次。基隆市長謝國樑表示，是因《財劃法》爭議導致市府財政吃緊；公車處則表示，司機待遇將視新運價公布後再調整。中時新聞網 ・ 19 小時前
月底發6筆錢！國民年金保險喪葬給付 一早入帳近10萬
勞動部勞工保險局今（31日）發放6筆錢，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付，其中，喪葬給付符合條件有申請者即可領將近10萬元。中天新聞網 ・ 14 小時前
《電機股》大銀微系統第三季財報11月10日提報董事會
【時報-台北電】大銀微系統(4576)公告114年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期為114年11月10日。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 8 小時前
網飛傳積極考慮競購華納兄弟探索影視製作和流媒體業務
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，三位知情人士透露，網飛(Netflix)方面正在積極考慮競購華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)的影視製作和流媒體業務。消息人士指出，Moelis & Co受聘評估一項潛在競購要約。報導指稱，網飛也已獲得競購所需的財務細節。對於上述消息，華納兄弟探索和Moelis拒絕就此置評。網飛則是未能聯繫到。財訊快報 ・ 14 小時前
投保汽車第三人責任保險 金管會給3點提醒
（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天表示，民眾駕車上路除應注意行車安全，建議民眾可視需求增加投保汽車第三人責任保險，以移轉交通事故賠償責任風險，但要留意3點，包括部分狀況為不保事項、妥善留存事故資料，以及若有和解時應通知保險公司派人參與。中央社 ・ 1 天前
推動碳中和 日德美英加速推動屋頂光電
（中央社記者曾智怡台北2025年10月31日電）台灣近年推動光電發展，攤開全球光電發展，為達成碳中和目標，光電早已是各國提升再生能源占比重要作法之一，包括日本、德國、新加坡、美國、英國等，光電發展呈現屋頂優先與地面兼用並行趨勢。台灣光電裝置容量力拚2026年11月達設置容量20GW，2030年設置容量目標則是31.2GW，推動策略上以屋頂型光電優先，地面型以複合利用為主；水庫光電方面，台灣現有6處水庫設置水面型光電，盼兼顧能源發展與水資源利用。檢視他國光電政策發展，鄰國日本目標2050年達成碳中和，已制定2040年再生能源占比40到50%，其中，太陽光電目標高達108GW，透過補助金與稅制推動住宅光電，以及營農型光電為主。日本水庫光電則多設於工業用水池，最大為千葉山倉水庫水面型光電設置容量13.7MW，占蓄水面積61公頃的18公頃。在2023年關閉最後3座核電廠的德國，喊出2030年達再生能源占比達80%，光電設置容量達215GW目標，預定在2035年達成100%再生能源供電，鼓勵住宅屋頂、陽台、農電及停車棚光電。水庫水面型光電多為小型案場，覆蓋水域比例低於15%，並與岸邊保持距離，以中央社財經 ・ 6 小時前
京華城案開庭！吳順民否認被派當應曉薇顧問 薪水是賄款「大錯特錯」
台北地方法院審理京華城案，30日上午傳喚台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證。針對檢方起訴他雖是應曉薇的顧問，薪資卻由威京集團支付，涉嫌收賄協助應曉薇推動京華城取得違法容積獎勵，吳順民反駁，認為檢察官根本大錯特錯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勿讓市府財政雪上加霜 桃議員謝美英籲財政局審慎理財
桃園市議員謝美英30日在議會質詢時指出，張善政市長上任後積極推動多項福利政策，雖然造福市民、提升生育率成效顯著，但財政局必須謹慎因應、維持財務平衡，避免讓已亮紅燈的桃園財政狀況更加惡化。謝美英表示，張善政市府陸續推出包括免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA基因篩檢及五歲兒童助學金等多項婦幼友善政策，其中不少方案更是全國首創，展現市府積極改善少子化問題的決心。此外，桃園還領先全國實施「擴大LDCT肺癌篩檢」計畫，協助民眾早期發現疾病，挽救無數家庭。然而，政策推動應兼顧永續財政，不應排擠原有預算或擴大赤字。謝美英進一步指出，中央近年多次以桃園「非法定社福支出過多」為由，連續三年扣減一般性補助款，累計達1.3億元，去年更達最高上限1億元。她憂心若市府未妥善規劃，恐影響市庫運作，呼籲財政局應提早研擬對策，避免社福政策成為財政負擔。除財政議題外，謝美英亦針對市府人事管理提出關切。她指出，近期長榮空服員請假爭議引發社會關注，強調「公務員也是廣義勞工」，市府應確保員工請假權益不被刁難。她並引用《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》於今年六月修正的五大重點，包括明訂職台灣好新聞 ・ 1 天前
安聯人壽首推女性專屬保險 聚焦乳癌等好發癌症+妊娠、更年期保障
每年 10 月是全球共同響應的「乳癌防治月」，呼籲女性重視健康，尤其是乳癌的預防、篩檢與治療。長期關注國人健康的安聯人壽，首次推出女性專屬癌症險主約‒「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」鉅亨網 ・ 12 小時前
安聯人壽首推女性專屬保險 「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」聚焦女性好發癌症 加強保障
每年 10 月是全球共同響應的「乳癌防治月」，呼籲女性重視健康，尤其是乳癌的預防、篩檢與治療。為了全面守護女性的身心健康，長期關注國人健康的安聯人壽，首次推出女性專屬癌症險主約‒「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」，聚焦女性好發癌症，針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症（重度）加強保障，提供0.5倍額外給付。中時財經即時 ・ 12 小時前
安聯人壽首推女性專屬保險 鎖定癌症、懷孕保障
10月是全球共同響應的「乳癌防治月」，為全面守護女性的身心健康，安聯人壽首次推出女性專屬癌症險主約‒「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」，聚焦女性好發癌症，針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症（重度）加強保障，提供0.5倍額外給付。也推出首張女性專屬一年期健康險附約，涵蓋九項女性妊娠期特定併發症，最高給付保險金額的200倍。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
出現業者終止機器人理財 金管會：仍有一家新增申請中 規模逐步成長 審慎樂觀
野村投信機器人理財「理財農場」將自11月1日起終止服務，金管會證期局副局長黃厚銘指出，野村投信基於商業考量決定終止，「予以尊重」，且目前仍有一家業者送件申請開辦業務，整體機器人理財規模仍持續逐步成長，對於後續抱持「審慎樂觀」態度。中時財經即時 ・ 1 天前
解缺工潮！企業先幫本勞加薪2千 可聘1移工
行政院會於30日拍板擴大引進外籍移工，推出全新政策緩解台灣缺工問題。根據新方案，企業若先替本國勞工加薪2000元，便能額外聘用一名薪資32000元的外籍移工，首波將以菲律賓籍為優先考量。此政策預計最快於明年1月實施，適用於旅宿業、碼頭業等四大產業，預估未來4年內將有20萬名本國勞工受惠。然而，產業界雖樂見人力增加，但對於移工住宿問題仍有疑慮。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
機器人理財規模9月底達148億元 金管會：審慎樂觀
（中央社記者蘇思云台北2025年10月30日電）金管會統計顯示，截至今年9月底止，17家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模達新台幣148.52億元，年增42.9%。不過，野村投信日前宣布11月起終止機器人理財服務，金管會表示，雖有業者退出，但還有新業者正審核中，對業務持審慎樂觀態度。自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。金管會最新統計顯示，截至9月底共17家業者開辦機器人理財業務，銀行10家、投信4家與投顧3家，累積資產規模達148.52億元，年增42.9%，累積客戶數達到22萬7245人，年增11.85%。野村投信機器人理財「理財農場」預計11月1日起終止服務，媒體關注對機器人理財整體業務態度為何，金管會證期局副局長黃厚銘表示，相關業務逐步成長中，雖然野村投信終止服務，但目前也有一家業者申請審查中，對業務持審慎樂觀態度。金管會統計顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產中央社財經 ・ 1 天前
楊琇惠：機器人理財助攻財富永續
全球已超過2億人使用機器人理財，資產規模也超過2兆美金。阿爾發機器人理財共同創辦人楊琇惠董事長指出，機器人可依據年齡、目標、風險承受度等因素，透過演算法量身打造最適合的投資組合，克服人性情緒干擾，提供完整投資規劃，因此退休金規劃最適合運用機器人理財來操作、長期累積。工商時報 ・ 19 小時前
「最高時薪1450元」太低？澎湖三總急診徵才 醫師齊嘆：很難徵到人
台灣醫療面臨資源緊張、健保給付停滯、人力與藥物流失等挑戰，讓不少醫師直呼醫療崩壞。國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政近日公告，由於急診人力緊張，懇請各「部隊醫官」或是「醫院醫師」利用休假時間支援第一線，每12小時支給13392元至17400元，等於時薪1116元至1450元，貼文曝光後引發熱議，許多醫界人士紛紛直言，澎湖分院支給比本島非六都的急診還低，「很難徵到人」。中時新聞網 ・ 1 天前
《各報要聞》川習會未提台灣 輸美關稅降至47％
【時報-台北電】美國總統川普與中國國家主席習近平30日上午在韓國釜山金海機場舉行峰會。川普會後表示，中方承諾恢復採購美國大豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易，美方則會把20％「芬太尼關稅」減半，使中國輸美商品的整體關稅降至47％。對於備受關注的台灣問題，川普表示「完全未提」，他另透露將在明年4月訪中。 「川習會」登場前，美中領導人在紅毯區握手寒暄，川普率先迎上習近平，在談論達成貿易協議的可能性時，川普笑指習是「非常強硬的談判者」，「這可不是什麼好事」，但相信會談會非常成功。之後，川、習及雙方幕僚進入會議室。 川普自評12分 比滿分還高 新華社報導，習近平在開場白強調，中國的發展振興與川普的「讓美國再次偉大」並行不悖，中美完全可以相互成就、共同繁榮。兩國國情不同，難免有一些分歧，時而也會有摩擦，願繼續同川普總統一道，為中美關係打下穩固基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。 川普則表示，習主席是「我多年的好朋友，我們相處非常愉快」。中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，合作會取得更大成就。雙方會談約1小時40分鐘。川普在會後對記者表示，他將於明年4月訪中，並透露習時報資訊 ・ 15 小時前
桃園就職處11月舉辦7場徵才活動 釋出職缺超過9000個
桃園市政府就業職訓服務處11月間，規劃在桃園、中壢、楊梅、蘆竹區舉辦7場徵才活動，共邀來220家企業，釋出工程技術、製造生產、行政管理、物流運輸、零售餐飲等領域超過9000個職缺，可提供民眾完整、多元的就業選擇。第1場徵才活動是11月7日上午9點到下午1點，在桃園區退除役官兵職業訓練中心舉辦的大型徵自由時報 ・ 11 小時前
工研院綠能專家：光電扮演能源要角 推展複合利用型態
（中央社記者張建中新竹2025年10月31日電）台灣積極發展再生能源，其中光電是重點項目，工研院綠能所經理陳俊亨說，太陽光電已在台灣能源扮演重要角色，複合利用型態是推展重點。根據台電資料顯示，在民間與政府全力推動下，2023年5月1日風光發電量合計逾780萬瓩創高，風電和太陽能光電滲透率達31.7%，換算接近每3度電，有1度是綠電。2024年2月11日風光發電更是站上1000萬瓩續創高，滲透率一舉直破5成，相當於每2度電，就有1度綠電。去年8月21日中午時段風光發電量再衝上1085萬瓩，發電量相當逾10部核三機組，重要性不言可喻。陳俊亨接受中央社採訪表示，所謂「風光互補」，是指夏天太陽比較大，太陽光電比較多，當冬天東北季風來時，風電發電比較高。陳俊亨指出，當天氣晴朗時，太陽光電中午最高可以貢獻負載超過20%，如今在台灣能源已扮演重要角色。台灣地狹人稠，陳俊亨說，複合利用型態是太陽光電推展的重點，包括與建築物複合利用，或是在不改變原有設施功能的情況下利用，如在養雞場、工廠或停車場上面設置太陽光電。至於水面型太陽光電，陳俊亨表示，近來引發許多討論，主要是7月丹娜絲風災之後，民眾產生一些疑慮中央社財經 ・ 6 小時前