錢哪來？張文失業1年零收入 警：母每季匯3萬

台北市發生的隨機攻擊案震驚社會，嫌犯張文落網後引發各界對其生活來源的關注。警方調查發現，張文在空軍汰除後曾任職保全一年便離職，此後無任何收入紀錄，但其母親雖聲稱兩年未與兒子聯絡，卻仍定期每季匯款約3萬元給他。張文在保全公司的月薪最高可達4萬元，然而離職後的經濟來源成謎。警方目前持續深入調查張文的金流與生活狀況，以釐清其犯案動機和背景。

警方全面追查張文行兇前的金流來源後有了新發現。張文在被空軍汰除後，曾於2023年6月到2024年6月間在大型保全公司擔任保全員，但僅任職滿一年便主動離職，此後再無任何薪資申報紀錄。然而調查發現，張文的母親幾乎每一季都會固定匯款約3萬元給他。

當記者向張文父母提問時，兩人全程低頭不發一語。雖然他們曾透露已經超過2年沒有與兒子聯絡，但仍心疼兒子，默默地定期轉帳給他。而張文擔任保全時的薪資被曝光為每月3萬9000元，若加上加班與津貼，收入可超過4萬元。

張文在2022年因酒駕遭到軍方汰除後，先後在兩間公司擔任保全的職務，這也成為警方追查重點之一，以釐清他在上班時是否有異常狀況。警方表示，目前尚未發現有外人資助張文，將持續與金融單位合作進行更深入清查。此外，在調閱張文的健保資料時，警方發現他在2023年12月到2025年12月期間，連感冒就醫的紀錄都沒有。

