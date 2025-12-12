錢多不等於快樂？ 「月領3萬」的退休奶奶比億萬富翁更幸福！

幸福來自降低期望珍惜當下 。（圖／TVBS）

神情專注、指尖隨著旋律在琴鍵上輕盈滑動，62 歲的張雪芳，年輕時是一名鋼琴老師。退休後，她選擇放慢腳步，不再追求忙碌，在彈琴與規律運動之間，找到了最自在的生活節奏。

知足才是真正的富有。（圖／TVBS）

張雪芳說，她的生活不是在運動，就是在前往運動的路上。若不在外活動，就會待在家裡彈琴或進行超慢跑。她認為運動與健康息息相關，只要能讓身體保持良好狀態，就能節省許多不必要的開支。對她而言，身體的強健與平衡，是退休後最值得投資的事。

除了堅持運動，她的生活同樣簡樸，每月開銷維持在可控範圍內。物質享受不是她追求的目標，快樂與滿足反而來自真實的生活感受。她觀察到，越追求財富的人，往往越覺得不滿足；金錢只是數字，真正的價值在於過得是否踏實、有感。她笑說，家旁就是豪宅，但住得豪華並不代表更快樂，健身房就在樓下，也未必有人願意踏進去。

人們總以為擁有新房子、奢華生活就能換來幸福，但真正渴望的往往是心中的滿足感。美國理財作家研究六位億萬富翁後發現，沒有任何一人比一位月領微薄退休金的奶奶更快樂。所謂的富有，不在財務報表，而是被生活填滿、不必再追逐更多的那份安穩。

北教大心理與諮商學系教授陳柏霖指出，滿足多半來自相對比較與期望值的設定。人們常以為「夠了」就會感到幸福，但現實中，人往往會因為比較而動搖。若期望過高，就容易對現況失望；透過調整期望值，提醒自己「這樣就很好」，能有效提升幸福感。他也提出反思：選擇越多，真的代表越幸福嗎？

心理學認為，內在的心理財富，是一種能讓人感到「已經足夠」的心理資本。當一個人不再被外在誘惑牽動，不需要與他人比較，也不會因為別人擁有什麼而焦慮，心靈的平衡才能真正建立。心理富足與資本主義式的滿足比較之間，需要長期調整，才能找到真正的平衡點。

然而，專家也提醒，退休不只是金錢計算，更是心靈與生活方式的規劃。退休規劃專家蔡明君指出，心靈滿足必須從年輕時就開始培養，例如參與音樂、藝文或公益活動，這些都是累積心靈富足的重要方式。透過培養興趣與投入社會活動，人們才能在退休後維持生活的充實與意義感。

退休後維持生活的充實與意義感。（圖／TVBS）

過度追求財富未必帶來幸福。學會降低期望、找到屬於自己的生活節奏，並在日常中培養內在感受與目標，才是邁向真正富足的關鍵。對許多退休族來說，幸福並不取決於擁有多少，而是能否從每一天的生活中找到滿足與安穩。

