錢多到花不完！狠砸百億擴大CUDA生態系 股東坐等股利大紅包

財經中心／師瑞德報導

錢多到花不完！AI霸主輝達帳上現金暴增至606億美元，黃仁勳不搞併購改玩「鈔能力」，狂撒180億美元投資OpenAI、英特爾等大咖，霸氣喊話：目的只有一個，擴大CUDA生態系！分析師看好未來三年現金流破5千億，股東坐等股票回購大紅包！（圖／資料照片）

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）正陷入一種「甜蜜的煩惱」：手上的錢實在太多了！受惠於AI浪潮帶動H100等高階晶片需求爆發，輝達資產負債表急速膨脹。截至今年10月底，輝達持有的現金與短期投資已高達606億美元（約新台幣1.97兆元），相較於ChatGPT剛推出時的133億美元，短短不到兩年翻了近4.5倍。面對滿手現金，輝達選擇了一條不同於傳統巨頭的擴張之路：「只投資、不併購」。

不買公司買未來 輝達狂投180億美元佈局生態系

輝達本週宣布斥資20億美元入股EDA大廠新思科技（Synopsys），這僅是其龐大投資版圖的最新一塊拼圖。今年以來，輝達已承諾對外投資總額高達180億美元，包括向芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）投資10億美元、對晶片巨頭英特爾（Intel）挹注50億美元，以及向AI新創獨角獸Anthropic投入100億美元。

更令人矚目的是，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）透露，公司正規劃在未來數年內，斥資高達1,000億美元購買OpenAI的股票，雖然目前尚未簽署正式協議，但若成真，將是科技史上規模最驚人的AI戰略投資。

黃仁勳的盤算：擴大CUDA影響力

為何輝達不再像2020年那樣，豪擲70億美元併購Mellanox，或試圖以400億美元收購安謀（Arm）？輝達執行長黃仁勳給出了答案。他強調，輝達現在的策略是「擴展生態系」，而非單純的吞併。

「我們所有的投資，無一例外，都是為了擴大CUDA軟體平台的影響力。」黃仁勳指出，雖然輝達從未強迫被投資公司使用自家晶片，但結果顯示，「他們最終通通都用了」。他認爲，只要像OpenAI、Anthropic這樣的公司持續壯大，對AI運算的需求就會指數級成長，這些需求最終都會回流到輝達的晶片與雲端服務上，形成一個完美的正向循環。

現金流估破5700億美元 股東盼擴大回購

輝達的賺錢速度更是讓分析師瞠目結舌。根據FactSet數據，分析師預估輝達今年的自由現金流將達到968.5億美元，未來三年累計更將高達5,760億美元。

面對如此龐大的資金，部分分析師呼籲輝達應加大股票回購力道。Melius Research分析師Ben Reitzes指出，輝達未來幾年將有充裕的資金進行機會型回購。事實上，輝達董事會已於今年8月通過追加600億美元的庫藏股授權，今年前三季也已投入370億美元用於回購與發放股利。黃仁勳也承諾：「我們會持續進行股票回購。」

不過，財務長柯蕾絲也強調，輝達的首要任務仍是確保資金能支持下一代產品的準時交付，並協助供應鏈夥伴如鴻海、戴爾等擴充產能與庫存，以滿足市場對AI伺服器永無止境的需求。在「投資未來」與「回饋股東」之間，輝達正試圖找到最佳平衡點。

