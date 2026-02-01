錢少、事多、責任重 教師荒難解

基層教師批評，老師待遇低、責任重，年輕人不願意投入。圖為示意圖。（本報資料照片）

我國長期面臨教師荒，教育部國教署為提升留任誘因，從人力配置、制度設計及支持措施等方向改善。但基層教師批評，老師待遇低、責任重，年輕人不願意投入這行業，教育部則用師培數字和城鄉差距當理由，不肯面對無證教師滿天下的問題。

每學期開學前夕，許多學校仍苦於找不到足夠老師，有教師證的老師已經無法補足額，不少學校聘用無證代理老師授課。根據統計，民國110年全台無證代理老師約5500人，112年約9000人，113年人數首次破萬，其中以國小階段最多。

教育部長鄭英耀日前受訪時提到，近4年全國已補足約2萬名中小學教師，師資荒並非全面性缺人，而是地區與學科配置不均的結構性問題。偏鄉師資缺額，教育部自110至113學年度，投入超過53億元經費，聘任教師超過7700人。

基層教師批評，教育部一天到晚用師培數字及城鄉差距當理由，卻不敢面對無證教師滿天下，尤其是教師長期面臨低薪，風險和責任卻不斷增加，優秀年輕人誰願意當老師，連都會區學校都面臨缺老師，誰又願意跑到偏鄉任教。

另名國中教師指出，教師流失關鍵因素不只是薪資問題，包括行政爆量、校園濫訴、親師衝突頻繁等，導致具有教師證老師選擇離開，培養出的人才也不願投入教職，是整個結構性問題。

教育部國教署表示，已從人力配置、制度設計及支持措施等面向，逐步建構偏鄉教師支持體系，除發放久任獎金，以及授權地方政府依需求提供交通、住宿、保險等配套措施，也透過補助增置專任教師、推動合聘及巡迴教師制度、公費生培育、學士後專班等措施，協助地方政府提升偏遠地區正式教師比例。