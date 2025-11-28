「錢我拿！要求做不到」中配來台4月領普發1萬 不肯承認中華民國

中國籍配偶「若瑜」因在社群媒體上囂張言論，引爆台灣社會對普發萬元現金資格的怒火。（翻攝自若瑜YT）

1名擁有居留證、來台僅4個月的中國籍配偶「若瑜」，因在社群媒體上囂張言論，引爆台灣社會對普發萬元現金資格的怒火。若瑜日前在YouTube上傳影片，分享自己如何在沒有健保卡、來台僅短短4個月的情況下，成功於郵局領取政府普發的新台幣1萬元現金。她不僅在影片中證實了自己符合資格，更在留言區與網友的互動中，將這起事件推向了輿論的風暴核心。

爭議起因於一名網友在她的影片下方留言，要求她「領了我們1萬塊就要承認我們中華民國是個國家唷」，表達了對領取台灣福利者的基本期待。沒想到，若瑜竟態度強硬地表示：「錢我得拿唷！你的要求我做不到唷！」這段充滿挑釁意味的回應，雖然事後疑似遭到刪除，但因遭到網友截圖備份並廣為轉傳，立刻在各大社群平台炸開。

廣告 廣告

若瑜竟態度強硬地表示：「錢我得拿唷！你的要求我做不到唷！」（翻攝自若瑜YT）

許多網友痛批，若瑜的行為是典型的「拿了台灣好處，還想踐踏台灣的爛人」，指責她是「社會蛀蟲」「這就是台灣政府高層聖人病發作的結果」，並認為其不該領取台灣納稅人的錢。

這場風波引發質疑，為何來台僅僅4個月、甚至可能尚未開始納稅的人也能領取普發現金，進而引發「她又沒繳稅憑什麼領我們的錢」的怒吼。部分不滿的網友甚至循線發現若瑜過往影片中，疑似有其丈夫騎乘電動滑板車違規上路的畫面，呼籲群起向相關單位檢舉，嘲諷地要求她將領到的1萬元「分一點貢獻國庫」。許多人認為，中配這種「既不認同，又佔便宜」的態度，讓整個群體的形象都受到拖累。

然而，從政策面上來看，若瑜的領取資格確實是符合政府規範的。根據財政部先前的規定，普發萬元現金的適用對象除了國內現有戶籍國民外，也明確涵蓋了「大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可」者。因此，儘管若瑜來台時間極短，但只要取得居留證，她便具備領取資格。

只是她的強硬言論，讓原本合法的領取行為，被網民視為一種囂張的挑釁，導致輿論從質疑政策寬鬆，轉變為對個人態度的極度不滿，更有網友要求檢舉她的頻道，甚至要求撤銷她的居留證。

更多鏡週刊報導

詹惟中回應「不要傷害我女兒」！網再爆他日本民宿逃稅嫌疑 恐怕更大條

印度天價車牌！VIP號「HR 88B 8888」4095萬拍出 神祕富豪曝光

瑞幸咖啡對台品牌有威脅？ 她曝餐飲業難攻台灣人原因