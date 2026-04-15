錢找上門！「5生肖」穀雨財運最旺 把握轉運機會

4月20日將迎穀雨！小孟塔羅雲蔚老師分享，生肖雞、猴、鼠、牛、龍，今年穀雨前後的財氣，遠比其他人旺上好幾倍，快來看看你是不是其中一員！

５生肖 今年穀雨前後的財氣，遠比其他人旺上好幾倍。 （示意圖／塗豐駿攝）

雲蔚老師表示，穀雨是春天最後一個節氣，大地萬物在充沛雨水的滋潤下蓬勃生長，象徵著積蓄已久的能量，在此刻全面爆發。這段時間，有些人就是特別容易「被錢找上門」——不論是業績衝高、意外收入，還是投資開花，全都集中在同一批人身上。

TOP 5 雞

許多人以為財運是靠「等」來的，但生肖雞的人從來不這樣想。穀雨節氣象徵著辛勤耕耘後、終於迎來收穫的季節，這和生肖雞人做事一絲不苟、精打細算的個性，高度契合。此時，他們在工作上的細心與執行力，往往能贏得主管或客戶的高度信任，進而帶來加薪、升職或業績紅利等實質回報。不鳴則已，一鳴驚人，說的正是生肖雞在這個節氣前後蓄勢待發、厚積薄發的狀態，財運會以一種「低調卻紮實」的方式落袋為安。

TOP 4 猴

生肖猴的人，向來以點子多、執行快著稱，而穀雨節氣萬象更新的氣息，更像是為他們注入了一劑催化劑。這段時間，生肖猴的人特別容易在原有的工作框架之外，找到一條「變現新路徑」——可能是一個副業的機會，也可能是老客戶突然追加訂單，或者是一個過去沒想到的跨界合作。正如俗話說「只要功夫深，鐵杵磨成針」，生肖猴的人只要肯把這股靈氣實際落地，穀雨前後的財運，往往能讓自己都感到驚喜。

TOP 3 鼠

穀雨時節，大量雨水從天而降，灌注大地，這股流動的水能，對天生靈活、反應快速的生肖鼠者而言，簡直如魚得水。生肖鼠的人在這天，腦筋特別好使，常常能在別人還沒發現的地方，率先嗅到商機。或許是一個新合作的邀約、一筆短線的進出、又或者是靠著人脈牽線帶來的意外驚喜。此時最適合的策略，就是「廣撒網、快決策」，不必每一步都想得太遠，靈活應對，財自然跟著流進來。

TOP 2 牛

過去這幾個月，你們可能覺得自己像是在乾涸的泥土裡辛苦翻土，付出了很多卻沒看到什麼現金進帳；但就在這個節氣，所有的努力都會迎來厚積薄發的轉機！你們的財富不是靠投機取巧，而是靠著那份無人能及的耐力與極致的品質保證。當市場需要最可靠的合作夥伴時，大家第一個想到的就是你。這種長期累積下來的信任感，將在穀雨這天化作一張張實打實的訂單與長線分紅，讓你的金庫穩如泰山！

TOP 1 龍

生肖龍的人，骨子裡就帶著一股「逢春即旺」的氣場，而穀雨恰恰是春末能量最濃厚的時刻。這段期間，生肖龍的人往往能在工作上得到意想不到的肯定，可能是一筆額外的獎金入帳，也可能是合作對象主動找上門。身邊有生肖龍的人脈，此刻更是雙向助力，所謂「龍行天下，財亦隨行」，說的正是這個道理。只要把握機會、主動出擊，穀雨前後正是把握住財富轉機的黃金窗口，切莫讓機會從指縫溜走。

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