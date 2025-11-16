錢收走卻沒入帳！行員忘操作讓她嚇壞 主管「一句話」更讓她氣炸
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
到銀行存款竟也出大包！一名女網友近日分享，自己前往一家小型銀行辦理匯款與存款，結果流程結束後一查存摺，發現只有匯款紀錄，根本沒有存款入帳，她當場詢問行員，對方才承認「剛剛忘了」，並從抽屜裡拿出那疊原本要存的現金，重新操作一次，讓她驚訝又害怕，直呼「這種疏失在銀行很嚴重吧？」
原PO在Dcard上發文表示，因工作需求，她常去該分行辦理業務，但這次遇到的失誤讓她完全無法接受。她指出，當天負責的行員道歉後草草重做，但旁邊的主管態度卻相當冷淡，甚至不以為意地回她「還好啦，下班後也會發現的」，讓她愣住，發文詢問網友「這不是很嚴重的問題嗎？」
更讓原PO不滿的是，該名主管平常說話就沒邊際。她分享，自己剛好快30歲，那位大約50多歲的主管竟直接說她「那也不小了吧」，之後每次看到她就故意喊她「XX姐」，還酸說「今天要辦幾萬筆？」明明她每次最多也就3、4筆業務，卻總被對方故意揶揄。
原PO更提到，主管甚至會在其他客人面前刻意冷處理她的案件，「後面來了5、6個客人都辦好了，我的大概一小時才好」，令她懷疑主管就是故意想讓她難堪。這一連串經驗讓原PO相當為難，她坦言自己很想投訴，但又擔心後續麻煩，如今已對這家分行感到反感，「不想再去了，頂多換遠一點的分行辦。」
貼文曝光後引發討論，「怎麼沒有當著面做完然後刷本子？如果之後錢和匯款帳號不對很麻煩餒！」、「如果你能看到他的姓名，請直接寄信到該銀行的客服信箱，內容寫得越詳細越好，不過我不知道銀行會不會懲處他，你可以嘗試看看，試過就知道」、「跟金管會投訴：）他們分行會被要求寫報告」、「蒐證然後投訴金管會，最好碰到大條的，讓她失業」。
