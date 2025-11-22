錢歹賺！3年販毒5次賺1萬多 彰化「錢龜」判18年
〔記者陳冠備／彰化報導〕想靠販毒發大財？彰化綽號「錢龜」錢姓男子，因染上毒癮失去工作，經濟陷入困境的他竟異想天開，當起販賣海洛因、安非他命的「小盤商」，夢想著能大賺一筆。然而現實殘酷，他辛苦「經營」三年，竟只成功交易5次，總收入僅有新台幣1萬3500元。彰化地院審理，認定5次販毒事證明確，都屬「小額交易」，並未獲有鉅額利潤，合併判處應執行有期徒刑18年。
判決書指出，錢男明知海洛因、甲基安非他命都是一、二級毒品，卻鋌而走險，從2022年到2024年間，在彰化縣埔心鄉仁三路一帶，於埔心鄉仁三路一帶多次進行交易。他兩度以500元價格販賣海洛因給林姓男子，也曾以1000元賣給邱姓男子，另以4500元販賣安非他命給張姓男子。另外，也曾透過魏女的郵局帳戶收款7000元，總計5次販毒所得1 萬 3500 元。
面對調查，錢男全盤否認販毒，辯稱都是「合資買毒來用」，不是販賣。他辯稱，其中一次是曾姓男子想買安非他命，而他自己也要用，才請對方匯 7000 元到魏女帳戶，之後取得毒品再「一人一半」。
但法官審酌證據後，認為錢男的說法漏洞百出。從監視器畫面、買家警詢內容到實際交付方式都顯示，買家都是直接與錢男聯繫、付錢，再由錢男親自交付毒品，屬於典型「一手交錢、一手交貨」的販賣行為，與合資、代購完全不同，因此不採信其辯詞。
法官指出，錢男販賣第一、二級毒品，其中販賣海洛因依法可處死刑、無期徒刑，但考量其交易次數有限、金額不高，屬小額交易，且並未因此獲有鉅額利潤，依《刑法》第 59 條「情堪憫恕」減輕其刑。販賣海洛因部分：分處16年6月、17年不等徒刑；販賣安非他命部分，則分處11年6月和12年徒刑，合併應執行18年徒刑。犯罪所得1萬3500元沒收。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
