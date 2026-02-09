錢母該怎麼用？3大禁忌、2026新年最強擺放財位一次看
生活中心／倪譽瑋報導
錢母是什麼？命理師柯柏成發文指出，它是作為啟動財運的「引子」，能增強信心，但不能以此取代個人努力。關於錢母放哪裡，柯柏成表示錢母放錢包、2026年財位方向、神桌上以香火供奉、商家收銀台均可；而錢母禁忌，他則點名不可污損、不可置於不潔之處、不宜炫耀與借人。
錢母是什麼？命理師提醒：並非拿到就能發財
柯柏成指出，「錢母」是傳統文化中常見的招財吉祥物，和發財金概念相似，通常來自財神廟或有靈驗的廟宇，要讓錢母「更旺」，關鍵在於結合正確的擺放方法，還有日常的互動、個人積極的行動。他強調，錢母不是變魔術、拿到之後就幻想著可以發財，應將其當成「引子」。
柯柏成說明，錢母是啟動財運、提醒自己努力賺錢的「信物」與「象徵」，真正的財富來自於個人的勤奮、智慧與善行福德累積的結果，錢母能增強信心、凝聚財氣，但絕不能取代實際行動。
錢母放哪裡？錢母放錢包、2026年財位方向均可
柯柏成指出，錢母可藉由隨身攜帶讓其接觸自己的日常生活，放在錢包的鈔票夾層、零錢袋或夾層內，避免與尖銳物品或髒污物品放在一起，錢包本身也應保持整潔有序「破舊錢包會阻礙財氣。」
至於錢母擺放，商家店舖放直接在收銀台、保險箱或存錢筒裡面，目的是直接守護「金流入口」與「財庫」。而放在家中，因各種屋型狀況不同，錢母擺放的「財位」要個別勘定，但簡單的方法就是，將錢母放置在2026年的「正北或正東」這兩個地方，但是來年就還要再換地方；有供奉神像可以直接放在神桌上，藉由香火供奉，持續增強其靈力。
如何讓錢母更旺？錢母禁忌？
柯柏成補充讓錢母「更旺」的增強方法要過香火，每年的新春期間，帶回原廟宇的香爐上順時鐘繞三圈，祈求加持。如果是天赦日煮錢水的錢母，因為是真實在市面上可以流通的貨幣，建議在下次天赦日施出去，再製作新的錢母，這樣可以讓善的循環不斷累積，福田才會豐實。
除了加強方式，他也提醒以下3項務必注意的禁忌：
一、不可污損：避免讓錢母接觸髒污、油漬或尖銳物品，破損的錢母效用大打折扣，應恭敬地用紅紙包好，帶回原廟宇處理。
二、不可置於不潔之處：不可放置在污穢、不潔或低於膝蓋以下的位置，例如地板、廁所、垃圾桶旁等，任人踐踏或跨越，象徵對神明不敬，反而容易招來破財。
三、不宜炫耀與借人：錢母屬於個人財氣，財不露白，更不可借給他人或讓人觸摸，以免財氣分散。
資料來源：柯柏成/命理
