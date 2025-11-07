錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業
記者鍾釗榛／綜合報導
太子集團遭美國檢方以跨國詐欺與洗錢罪正式起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，一口氣查扣多輛價值連城的超跑。從法拉利到Bugatti，這批車的身價高到令人咋舌，數量之多、品牌之稀有，甚至讓網友直呼：「這根本比超跑嘉年華還精彩！」
詐團車庫藏三大神獸
超跑玩家Brendon透露，這批被扣押的車款可不是普通豪車，而是全球限量、收藏級的名車，包括法拉利Monza SP2、LaFerrari、McLaren Senna、P1、Bugatti Chiron與Porsche 918 Spyder都是拍賣會等級的車。其中討論熱度極高的莫過於被稱為「油電三神獸」的LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，這三輛車都在2013年前後推出，如今十年過去仍是收藏界夢幻逸品。
名氣大、保值高 詐團買車有眼光
Brendon分析，雖然這些車已是上個世代的車款，但名氣大又保值，是富豪圈流通率極高的「硬通貨」。對頂級玩家而言，這些車不只是炫富象徵，更是穩定資產。許多交易甚至不必上架拍賣平台，靠私人管道就能完成轉手，想找到買家根本不是問題。
炫富還是投資？詐團心機深
外界或許認為詐團買超跑只是愛現，但從選車眼光來看，他們顯然精明得很。Brendon坦言：「不得不說，這些人雖然錢來路不對，但買車真的懂行。」這些車不僅能保值，甚至有機會加價出售。換句話說，這批「犯罪收藏」不只是炫富，更可能是洗錢與理財的完美結合。
超跑圈議論沸騰
消息一出，台灣車圈瞬間炸開鍋，不少車迷直言這批車「根本是夢幻逸品名單」。有網友酸說：「要不是被查扣，這些車湊在一起，可能比國際車展還吸睛。」而對檢調單位來說，這次查扣不只揭開跨國詐欺案的冰山一角，也讓台灣社會再次見識到「奢華犯罪」的真實樣貌。
其他人也在看
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後
10月台灣新車市場總掛牌數達34,511輛，雖月增7.1%，但電動車卻冷到發抖，僅掛牌1,305輛，月減高達66.2%，創下今年新低紀錄。主因無他Tesla全面熄火，10月掛牌數僅21輛，與9月的2,491輛相比幾乎「腰斬再腰斬」，Model Y與Model 3甚至只分別交車6與7台。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 1 天前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
Mercedes-Benz賓士electric CLA中國正式開賣！更長、跑更遠、售價也更便宜
Mercedes-Benz賓士electric CLA中國正式開賣！更長、跑更遠、售價也更便宜SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
KYMCO米蘭車展亮相People R Hybrid 125首搭「三向動力科技」！同台展出Agility NX 125、X-TERA 350
2025年米蘭國際二輪車展（EICMA）於米蘭時間11月4日開幕，KYMCO光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量。光陽更在本次車展上發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY三向動力科技」，並以劃時代雙雄-油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕，正式宣示光陽以創新科技全面引領新世代騎乘革命。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 2 小時前
義式信仰回歸 Alfa Romeo Stelvio Intensa 運動休旅試駕
寶嘉聯合終於在2025年正式導入台灣車友敲碗多年的Alfa Romeo品牌，回歸台灣市場！首波引進Giulia房車、Stelvio休旅車等，其中Giulia車系包括Sprint、Intensa、Quadrifoglio，建議售價分別為218.9 萬、248.9 萬、448.9 萬元；Stelvio車系則規劃了Sprint、Intensa雙車型，建議售價為 228.9 萬與258.9 萬元。我們試駕的Stelvio Intensa定位上為中小型運動休旅，是新世代沒接觸過Alfa Romeo的車友會想要入手的一個車型。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 18 分鐘前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
MV Agusta希望你按照喜好自己訂製機車！台灣則是不容許你與別人不一樣！
MV Agusta希望你按照喜好自己訂製機車！台灣則是不容許你與別人不一樣！SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前
國3嘉義竹崎段車禍 小貨車追撞前車、2人懸掛車頭慘死
國道3號南下嘉義縣竹崎段291公里處，今天早上10時20分許發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，在強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，他與乘客、菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，景象駭人，當場沒有生命跡象，2人送醫後都不治；車禍發自由時報 ・ 1 小時前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 1 天前
車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即台灣好報 ・ 1 天前
上班路變修羅場！彰化崙美路清晨4車連環摔 超車失誤害3騎士倒成一片
警方指出，54歲的何姓男子駕駛一輛自小客車，沿崙美路由南向北直行時，疑似為了超越前方車輛，突然切入對向車道，但就在此時正沿崙美路由北向南直行的45歲張姓騎士迎面而來，雙方來不及反應便猛烈碰撞。張姓騎士被撞倒在地，倒地的機車橫躺在路中央，路況瞬間混亂。而就在這...CTWANT ・ 1 天前
進口電車殺破90萬！南陽現代INSTER登台開搶 限時89.9萬元起
年底電動車市場戰火升溫，繼和泰車bZ4X以128萬元挑戰純電休旅市場後，三陽旗下南陽現代6日出招，全新純電小車HYUNDAI INSTER限時優惠價直接殺破90萬元，三車型車價89.9萬元起，刷新進口電動車最低價紀錄。首波配額500輛，明年1月開始交車。中時財經即時 ・ 16 小時前