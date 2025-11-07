錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業

記者鍾釗榛／綜合報導

檢調查扣太子集團26輛各式超跑與豪車。（圖／翻攝畫面）

太子集團遭美國檢方以跨國詐欺與洗錢罪正式起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，一口氣查扣多輛價值連城的超跑。從法拉利到Bugatti，這批車的身價高到令人咋舌，數量之多、品牌之稀有，甚至讓網友直呼：「這根本比超跑嘉年華還精彩！」

詐團車庫藏三大神獸

超跑玩家Brendon透露，這批被扣押的車款可不是普通豪車，而是全球限量、收藏級的名車，包括法拉利Monza SP2、LaFerrari、McLaren Senna、P1、Bugatti Chiron與Porsche 918 Spyder都是拍賣會等級的車。其中討論熱度極高的莫過於被稱為「油電三神獸」的LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，這三輛車都在2013年前後推出，如今十年過去仍是收藏界夢幻逸品。

Ferrari油電超跑LaFerrari被譽為前代馬王。（圖／翻攝Ferrari網站）

名氣大、保值高 詐團買車有眼光

Brendon分析，雖然這些車已是上個世代的車款，但名氣大又保值，是富豪圈流通率極高的「硬通貨」。對頂級玩家而言，這些車不只是炫富象徵，更是穩定資產。許多交易甚至不必上架拍賣平台，靠私人管道就能完成轉手，想找到買家根本不是問題。

保時捷918 Spyder的獨特與稀有性，成為富豪的收藏目標。（圖／翻攝自保時捷官網）

炫富還是投資？詐團心機深

外界或許認為詐團買超跑只是愛現，但從選車眼光來看，他們顯然精明得很。Brendon坦言：「不得不說，這些人雖然錢來路不對，但買車真的懂行。」這些車不僅能保值，甚至有機會加價出售。換句話說，這批「犯罪收藏」不只是炫富，更可能是洗錢與理財的完美結合。

麥拉倫McLaren P1雖沒Senna名氣大，卻是極具品味的收藏。（圖／翻攝McLaren網站）

超跑圈議論沸騰

消息一出，台灣車圈瞬間炸開鍋，不少車迷直言這批車「根本是夢幻逸品名單」。有網友酸說：「要不是被查扣，這些車湊在一起，可能比國際車展還吸睛。」而對檢調單位來說，這次查扣不只揭開跨國詐欺案的冰山一角，也讓台灣社會再次見識到「奢華犯罪」的真實樣貌。

