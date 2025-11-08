錢準備好！台積電特製聯名鞋曝光 魏哲家親口證實「這個時間」會開賣

財經中心／李紹宏報導

台積電（2330-TW）今（8）日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雙雙亮相，和各國員工打招呼，現場相當熱鬧。黃仁勳登台致詞時，全場拿起手機狂拍，有趣的是，魏哲家還用一句「去年他是3兆男，今年變成5兆男」來介紹黃仁勳，讓全場笑翻。此外，魏哲家腳上的「tsmc特製運動鞋」也成為焦點，讓粉絲直呼「哪裡買的到」！

魏哲家穿全台唯一一雙「tsmc限量運動鞋」，引發關注。（圖／翻攝畫面）

台積電運動會相當盛大，不只魏哲家當主控，另一名大咖黃仁勳也在現場，直呼「我愛台積電」，更表示沒有台積電就沒有輝達，還說台積電不僅是台灣之光，更引以為傲的全球性企業。

此外，魏哲家穿的運動鞋也成為焦點，以黑白兩色為基調，配上紅色線條，再印上tsmc品牌標誌，格外醒目。對此，魏哲家表示，「我們在我們的公司一些聚會裡面，他們送的，明年一定會買的到。」聽到關鍵字「明年買的到」，讓粉絲相當興奮。

根據了解，這雙特製運動鞋是魏哲家前赴美參加半導體展「SEMICON WEST」時，有專人替他特別訂製的款式，目前全台唯一一雙，令人稱羨。

台積電董事長魏哲家和輝達執行長黃仁勳共通參加「台積電運動會」（圖／三立新聞）

值得注意的是，魏哲家不僅鞋子成為話題，連獎金也是焦點。這回運動會海外員工都來台共襄盛舉，董事長魏哲家在場宣布給員工「大紅包」，今年從2萬元加碼到2萬5000元，海內外基層員工通通都有，以7.5萬人計算，總共高達18.75億元，現場超級嗨。

