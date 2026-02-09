錢潮回來了，但只給這些贏家！全球創投走出寒冬，市場結構出現關鍵轉折

儘管地緣政治風險、美國關稅政策變動及全球供應鏈不確定性升高，2025年第四季全球創投市場已經出現明顯回溫跡象，募資金額約1381億美元，創近14季新高，全年創投投資總額由2024年的3919億美元大幅成長至5120億美元以上。

KPMG安侯建業今（9）日發布《2025年第四季創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2025年被視為全球創投市場的重要轉折年，市場逐步走出修正期。雖然投資金額回升，但交易件數仍維持低檔，顯示創投市場正由過去「高交易量、分散投資」的模式，轉向「資金高度集中、重押少數標的」的結構性調整，投資人風險偏好明顯趨於審慎，資本更傾向流向已具規模、技術壁壘與產業影響力的企業。

廣告 廣告

從區域來看，2025年第四季美洲市場持續領跑全球創投，吸引373.8億美元資金，主要由美國人工智慧投資熱潮帶動，佔據當季投資的絕大部分。歐洲創投投資金額較上季維持穩定；亞洲市場則受中國創投持續疲軟影響，整體表現仍顯低迷，但印度、日本與澳洲投資動能相較前一季有所回升。

重點交易方面，美國八家AI公司合計募資逾320億美元，其中Anthropic（150億美元）與Project Prometheus（62億美元）領銜；歐洲代表交易包括法國Brevo（5.78億美元）、德國Black Forest Labs（3億美元）與英國Synthesia（2億美元），亞洲則以澳洲Firmus Technologies（5.41億美元）、中國滴滴出行（2.8億美元）及日本Mujin（2.35億美元）為代表。

KPMG創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示， AI已由單一投資領域，轉變為影響整體創投資本配置的核心底層邏輯。2025年，多數大型創投交易都與AI或其基礎設施相關，投資焦點也從LLM模型開發，延伸至代理型AI、算力與晶片基礎建設、企業級與垂直產業應用。

在投資階段上，2025年第四季資金明顯集中於C輪、D輪及以上的成長期交易，顯示投資人更偏好已驗證商業模式、具擴張潛力與明確退出前景的企業。企業創投與首次融資亦出現回溫跡象，反映市場信心逐步修復。

展望2026年，黃海寧認為，AI仍將是全球創投最核心的投資主軸，但投資標準將更趨嚴謹，資金將優先流向能實質重塑產業流程、提升生產力的應用。隨著IPO與大型併購活動逐步改善，創投市場流動性有望回升，為整體生態系帶來新動能。同時，因為AI加速重塑勞動市場，教育與人才培訓需求升溫，著眼於新一代學習模式的教育科技公司，預期將成為未來創投關注的重點。

併購與IPO出場環境回溫，整體流動性仍然受限

KPMG報告指出，歷經長期低迷後，2025年新創出場環境出現復甦跡象，其中併購市場尤為活躍。2025年全球併購（M&A）金額達2,046億美元，為近十年來僅次於2021年的次高水準，顯示企業在創新壓力下，持續透過併購加速取得關鍵技術與能力。

IPO市場於2025年有所改善，全年募資金額達2777.2億美元，但受美國政府停擺影響，第四季活動放緩，整體表現仍低於年初預期。儘管如此，美國、香港、中國內地及印度等主要市場的IPO出場價值仍呈現成長。整體而言，出場環境逐步改善，但估值仍在調整、流動性仍偏緊。

展望2026年，隨市場趨穩，IPO活動可望持續回溫，次級市場交易與SPV結構亦將持續被廣泛運用。

國防科技投資快速升溫

KPMG分析，在地緣政治緊張與區域衝突持續的背景下，全球創投機構對國防科技的關注與投資明顯升溫，吸引創紀錄資金流入。

無人機相關新創成為最受青睞的投資標的，衛星、 網路安全、關鍵基礎設施防護及軍民兩用技術也廣受關注。隨著各國持續強化國防與基礎設施投資，國防科技預期於2026年維持成長動能。

交易量下滑，企業創投金額升至歷史次高

儘管全球創投交易件數持續下滑，2025年企業創投（CVC）投資總額仍達2869億美元，寫下歷史第二高紀錄，主要由美國企業大舉投資AI及相關基礎設施所帶動。

KPMG表示，企業透過CVC加速技術布局與創新，以強化競爭力並回應利害關係人期待，顯示企業創投已經成為長期策略的重要工具。



更多風傳媒報導

