錢真的要來了！464萬人不用登記就直接入帳

普發現金政策即將於11月正式啟動，財政部次長李慶華在「2025財政部優質酒類認證成果發表會」中表示，目前登記時間尚未到來，提醒民眾切勿受騙上當。根據財政部初步估算，約有464萬人符合直接入帳資格，無需登記即可直接將現金匯入指定帳戶。

行政院日前召開普發現金說明記者會。（資料照／中天新聞）

行政院規劃的普發現金提供5種領取方式。直接入帳者無需任何登記程序，財政部預估受惠人數達464萬人。登記入帳方式將從11月5日開始受理登記。ATM領取服務期間為11月17日至明年4月30日。郵局領現則安排在11月24日至明年4月30日，特別的是，明年4月出生的新生兒可延長領取至5月22日。

廣告 廣告

普發現金領取方式。（圖／行政院）

針對偏鄉地區，造冊作業已在進行中。屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金鋒縣的造冊工作於10月24日至28日完成，預計11月12日開始陸續發放現金。

普發現金領取時間。（圖／行政院）

在防詐措施方面，相關單位已取得具體成效。目前已有3組詐騙網站停止解析，使用台灣網域無法瀏覽。同時下架51則涉及詐騙的廣告內容，並對39組涉詐帳號採取下架與停權處置。

延伸閱讀

普發現金1萬登記入帳11/5起開放 身分證字號分流看過來！

11月新制！普發1萬11/5線上登記 高鐵取消彈性乘車

普發現金1萬元 未成年人領取管道報你知