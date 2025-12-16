即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨主席柯文哲因涉入「京華城案」、並遭檢方指控圖利及收賄等罪，已於法院纏訟逾1年；雖然辯方不斷主張，查了1年都沒證據、更沒關鍵金流，但北檢持續緊咬，疑似登載收錢紀錄、由柯建立的Excel「工作簿」就是收賄證據。據悉，檢察官林俊廷昨（15）日開庭時再酸，雖然外界一直拿「Excel Pay」當梗嘲諷檢方，一般人也確實無法靠excel變錢出來，但柯的Excel「真的可Pay出幾千萬」。

回顧近1年庭上攻防，檢方耗費龐大時間、傳喚眾多證人，均是為了鞏固前述Excel帳冊、「工作簿」第12列「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」，就是柯文哲涉嫌於京華城案，向威京集團主席沈慶京收賄的證據。例如，工作簿當中的一列就載明「2022/11/1、范有偉、500、經理人蔡明興」，於是，法庭傳喚會計師事務所「勤業眾信」的會計師范有偉作證，後者證稱，確實曾在自家地下室，從車上拿出500萬現金交付柯文哲。

或者是另一案例，檢方指出，該工作簿也有一列登載「2022/10/1、陳盈助、300、經理人邱清章」，後來傳喚邱到案，他更證實「柯在市長辦公室踩飛輪收錢」；邱清章當時說明，柯文哲競辦主任周芳如當時向他指出，辦公室需要裝潢，花費預計300萬；自己將訊息轉交陳盈助後，陳於是願意出錢幫忙。邱也說，自己是在2022年10月，將300萬現金分3捆放進紙袋；並於並於柯腳踩飛輪時，將現金放地上後離開。

以及，檢調先前也已說明，該工作簿第10欄記載「蘇一仲-30-大金-賴香伶-經理人邱佩琳」，同樣與柯營收錢的情況高度相近；另據媒體報導，柯文哲確實曾向大金冷氣收錢。承上述，先後來法院作證的邱清章、王令麟、邱佩琳、謝明珠、黃海清等人，敘述內容皆可鞏固證據，證明該工作簿，就是柯文哲收受金額後、記載「需感謝的對象」，並確認數字單位是「萬元」。

快新聞／錢花光等於沒金流？檢方證實了：柯文哲的Excel真能pay出幾千萬

前民眾黨主席柯文哲。（圖／民視新聞資料照）

所以林俊廷昨天也再次列舉，出現於該檔案上的人名、數字，都對得上金主、金額，且這些人接受傳喚作證時，都指出這些人確實曾捐款、親自拿錢給柯或民眾黨，時間也對得上；甚至，連柯本人也曾鬆口坦承，製表目的是「至少要知道哪些人幫助過我們」。

林俊廷再指，例如基隆市副市長邱佩琳，曾前往市長辦公室親自交付柯200萬，也確實是基隆市長謝國樑，請她為謝母轉交；不僅如此，就連3位出現在工作簿上的「經手人」也都證稱，募款後都會向柯回報誰捐款。因此檢方判定，這份盪案確實就是帳冊、金流，林俊廷因此大酸，「不是錢花光了就沒金流」；不僅如此，檢方還直球面對外界「Excel當收賄證據」、「Excel Pay」的酸言酸雨，當庭犀利反嗆。

林俊廷說，「一般人無論在Excel記載多少數字，確實都Pay不出一毛錢；但唯獨柯文哲的Excel，真的可以Pay出幾千萬來」；他強調，雖然柯文哲也沒有點石成金的能力，但他就是用Excel當帳冊紀錄收款。所以檢方判定，此檔案就是柯本人的帳冊、金流證據。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

