錢袋變小的中央 努力長大的屏東

身為屏東縣長，我常說，屏東一直以來都是踏實努力、默默向前的孩子。

我們有夢想：更好的交通、更強的產業、更完善的生活環境；我們也有方向：改善基礎建設、打造全齡生活舞台、提升城市韌性，讓更多產業在南國扎根、在屏東發光。

這幾年是屏東百年發展的關鍵時刻，縣府啟動多項重大建設，包含屏東科學園區、台積電供應鏈進駐、高鐵特定區的國際棒球場與屏科實中；以及高鐵延伸屏東路線定案、高捷紅線延伸東港、高屏二快核定等交通建設。同時，長照、公托、社宅、醫療、觀光等建設全面升級，這些都需要仰賴中央經費大力支持。

廣告 廣告

然而，上周立法院二度修惡財劃法，缺乏全盤考量，分配標準沒變、中央更加沒錢，更背離財劃法均衡各縣市財政的初心；再次重傷中央與南部縣市財政。

屏東是一個不富裕的孩子，本就位於全國財政後段班，現在因為新的分配方式，中央財源更為緊縮，家裡的「大錢袋」變小了，父母（中央）開銷受限，要支持地方重大建設，難度只會更高，對於建設急起直追的南部縣市，相當不公平。

但我要向所有屏東鄉親說的是：縣府不會因此停下腳步！該做的事情，一件都不能少；該推動的建設，一項都不會慢！我會帶著團隊，用盡一切方法，為屏東爭取資源，絕不錯過任何機會。

錢袋變小的時代，屏東的努力不會改變，這是我最真誠的心內話。