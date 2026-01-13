錢變多了！央行公布12月準備貨幣日均7.26兆 單月大增781億元

財經中心／師瑞德報導

央行13日公布114年12月準備貨幣日平均金額達7兆2,692億元，較上月大增781億元。主因是公債還本付息及政府發放補助款等寬鬆因素，抵銷了稅款繳庫影響。累計全年年增率6.02%，高於前一年的5.58%，顯示整體資金動能充沛。（示意圖／PIXABAY）

中央銀行13日公布114年12月準備貨幣概況，日平均金額來到7兆2,692億元，較上個月顯著增加了781億元。數據顯示，儘管年底有稅款繳庫等讓資金變少的緊縮因素，但受惠於政府公債還本付息及各項補助款發放，整體市場資金呈現寬鬆態勢，這也是連續多月維持在7兆元以上的高檔水位。

公債還本＋補助款助攻 寬鬆力道壓過緊縮

針對12月市場資金變多的原因，央行分析指出，雖然當月有公債與國庫券發行、國庫借款、央行定存單發行淨增加，以及稅款繳庫等因素，會將市場資金收回；但另一方面，受惠於公債還本付息、國庫券還本，以及政府發放各項補助款與統籌分配款等「寬鬆」因素影響，兩相抵銷後，寬鬆力道大於緊縮，帶動日平均準備貨幣金額較上月增加。

錢流向哪？民眾現金、銀行銀彈同步增

若進一步拆解這781億元的增幅，主要流向兩個部分。首先是民眾手上的現金變多了，代表「流通在央行外通貨」增加了353億元；其次是銀行體系內的資金也更加充裕，「金融機構存放央行準備金」增加了428億元。這顯示不論是市面上流通的現金，或是銀行體系內的準備金，水位都同步上升。

全年年增率衝6.02% 市場資金動能勝去年

從長期趨勢來看，雖然114年12月的日平均準備貨幣年增率為6.87%，較上月微幅下降0.08個百分點，但若觀察整年度表現，累計114年1至12月的日平均準備貨幣年增率為6.02%，明顯高於上年同期的5.58%，顯示過去這一年的市場資金動能，整體而言確實比前一年來得充沛。

